SYDNEY, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- Am 15. März 2024 kündigte Shore(www.shorelivings.com), eine High-End-Marke aus Australien, die weltweite Markteinführung ihrer ROLATV-Reihe an. Es handelt sich um eine elektrische Laser-TV-Konsole mit einem ausfahrbaren Bildschirm. Diese Modellreihe macht sich die Idee zu eigen, das Wohnzimmer „vom Fernsehgerät zu befreien": Sie hebt die räumlichen Beschränkungen herkömmlicher Fernsehgeräte auf, und die Benutzer können ihre Unterhaltungsräume individuell gestalten. Mit ihrem lebendigen, großen Bildschirm und intelligenter Technologie bieten diese Geräte ein Kinoerlebnis, das für Familien in aller Welt das Home Entertainment revolutioniert.

Das Shore ROLATV (bit.ly/ROLATVSet) besitzt eine am Boden angebrachte, ausfahrbare Leinwand, eine Massivholz-Konsole und einen Ultra-Short-Throw-Projektor. Der sehr kurze Projektionsabstand ist auf die ständig veränderlichen Lebensgewohnheiten der Kunden ausgerichtet. Die wichtigsten Merkmale dieses Gerätes: