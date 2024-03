Hamburg (ots) -



- Elektrofahrzeuge gewinnen an Bedeutung: Anteil von Elektrofahrzeugen an den

Neuzulassungen steigt in Europa 2024 um 41,2 %.

- Europäische Automobilhersteller verlieren an Boden: Europas Autohersteller

haben Schwierigkeiten, erschwingliche E-Modelle profitabel herzustellen.

- Wettbewerb mit China: steigende Produktionskosten beeinträchtigen

Wettbewerbsfähigkeit - und selbst wenn die europäischen Hersteller ihre

Markanteile behaupten, sind durch den Wandel in der Industrie 730.000

Arbeitsplätze in der EU und 260.000 in Deutschland gefährdet.

- Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und aktiver Wandel zu mehr Elektrifizierung:

Mit Innovation, internationaler Zusammenarbeit und staatlicher Unterstützung

den Herausforderungen erfolgreich begegnen.



Die Automobilindustrie befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Wandels, der

maßgeblich von der Elektrifizierung des Marktes geprägt wird. Eine neue Studie

des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade prognostiziert, dass der

globale Verkauf neuer Elektro-Autos im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um

32,8% steigen und die Marke von 18 Millionen Neuzulassungen überschreiten wird.

An der Spitze dieser Entwicklung steht dabei Europa, hier rechnen die Analysten

von Allianz Trade mit einem Anstieg der Neuzulassungen von E-Autos um 41,2 %.







Automobilhersteller vor erheblichen Herausforderungen. Sie verlieren laut Studie

insbesondere gegenüber China an Boden, da sie spät in das Elektrofahrzeugsegment

eingestiegen sind und nun Schwierigkeiten haben, erschwingliche Modelle

profitabel herzustellen. "Das entscheidende Merkmal eines Autos verlagert sich

allmählich von der Motorkapazität zu Batterie- und Softwarefähigkeiten. Inmitten

dieses strukturellen Wandels hat sich China als disruptive Kraft erwiesen, da es

seit mehr als einem Jahrzehnt in Batterie- und Softwarekapazitäten investiert

und sich eine führende Position gesichert hat", kommentiert Jasmin Gröschl,

Senior Volkswirtin Allianz Trade und Mitautorin der Studie "Globaler

Automobilausblick: Durch Turbulenzen steuern."



Im Wettbewerb mit chinesischen Autobauern und angesichts der globalen

Marktentwicklung ist es daher für die europäischen Hersteller entscheidend,

zügig wieder Schritt zu halten. Allerdings beeinträchtigen die steigenden

Transport- und Produktionskosten ihre Wettbewerbsfähigkeit. So lagen die

durchschnittlichen Preise für Elektrofahrzeuge in Europa im Jahr 2022 bei 55.821

und waren damit 27 % teurer als Verbrenner, während in China E-Autos

durchschnittlich bei 31.829 EUR lagen - und damit ein Drittel günstiger waren Seite 2 ► Seite 1 von 3

Trotz dieses Wachstums stehen europäische und speziell deutscheAutomobilhersteller vor erheblichen Herausforderungen. Sie verlieren laut Studieinsbesondere gegenüber China an Boden, da sie spät in das Elektrofahrzeugsegmenteingestiegen sind und nun Schwierigkeiten haben, erschwingliche Modelleprofitabel herzustellen. "Das entscheidende Merkmal eines Autos verlagert sichallmählich von der Motorkapazität zu Batterie- und Softwarefähigkeiten. Inmittendieses strukturellen Wandels hat sich China als disruptive Kraft erwiesen, da esseit mehr als einem Jahrzehnt in Batterie- und Softwarekapazitäten investiertund sich eine führende Position gesichert hat", kommentiert Jasmin Gröschl,Senior Volkswirtin Allianz Trade und Mitautorin der Studie "GlobalerAutomobilausblick: Durch Turbulenzen steuern."Im Wettbewerb mit chinesischen Autobauern und angesichts der globalenMarktentwicklung ist es daher für die europäischen Hersteller entscheidend,zügig wieder Schritt zu halten. Allerdings beeinträchtigen die steigendenTransport- und Produktionskosten ihre Wettbewerbsfähigkeit. So lagen diedurchschnittlichen Preise für Elektrofahrzeuge in Europa im Jahr 2022 bei 55.821und waren damit 27 % teurer als Verbrenner, während in China E-Autosdurchschnittlich bei 31.829 EUR lagen - und damit ein Drittel günstiger waren