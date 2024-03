Berlin (ots) - Ohne CO2-Abscheidung und -Nutzung oder -Speicherung werden die

Klimaziele nicht erreicht werden können. Umso wichtiger ist es, dafür jetzt

zeitnah einen Rechtsrahmen zu schaffen, der den Einsatz dieser Technologien auch

in Raffinerien ermöglicht. Darauf hat der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und

Energie anlässlich einer Diskussionsveranstaltung des Forums für

Zukunftsenergien und des European Energy Colloquium am 20. März in Brüssel

hingewiesen.



Die EU-Kommission hat Anfang Februar erste Eckpunkte einer Carbon

Management-Strategie mitgeteilt, die die Grundlage für einen europäischen

CO2-Markt schaffen soll. Sie gilt als wichtiger Baustein, um das für 2040

formulierte Netto-Treibhausgaseinsparziel von 90 Prozent im Vergleich zu 1990 zu

erreichen. Angestrebt wird, bis 2030 ein industrielles Kohlenstoffmanagement

aufzubauen. "Eine solche Strategie ist überfällig. Denn auch wenn der Begriff

der Dekarbonisierung etwas anderes suggeriert: Kohlenwasserstoffe werden

aufgrund ihrer chemisch-physikalischen Eigenschaften auch künftig in großen

Mengen benötigt - etwa als chemische Grundstoffe oder als erneuerbare

Kraftstoffe im Flug- und Schiffsverkehr", so Dr. Lukas Wunderlich, Leiter

Nachhaltige Industrie bei en2x, in Brüssel.







gesamte CO2-Wertschöpfungskette betrachtet werden. Von der Abscheidung aus

industriellen Punktquellen und aus der Luft, über die multimodale Logistik bis

hin zur Verwendung oder Speicherung. Auch sei es wichtig, das Zusammenspiel mit

anderen alternativen Kohlenstoffquellen wie Biomasse oder rezyklierten

Kunststoffen mit einzubeziehen. "Für eine schnellstmögliche Emissionsreduktion

muss die langfristige Speicherung von CO2 (CCS) auch für schwer vermeidbare

Emissionen möglich sein, insbesondere dort, wo andere Lösungen noch nicht

verfügbar oder wirtschaftlich sind", betonte Wunderlich. Solche Emissionen

entstehen auch in Raffinerien.



Mit fortschreitendem Ausbau könnten Raffinerien auch als CO2-Verbraucher

auftreten und CO2 zu vielzähligen Energieträgern und chemischen Einsatzstoffen

verarbeiten. Die Abscheidung und anschließende Weiterverwendung von CO2 (Carbon

Capture and Utilization, CCU), sei eine wichtige Technologie, um im Rahmen einer

Molekülwende zu geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen zu kommen, sodass eine

treibhausgasneutrale Nutzung möglich wird.



Um CCS und CCU zu ermöglichen, bedarf es eines stabilen und unterstützenden

regulatorischen Rahmens, der Planungssicherheit für Investitionen schafft, sowie

der Anschubförderung einer entsprechenden CO2-Infrastruktur.

"Investitionssicherheit ist entscheidend, damit der Hochlauf stattfindet und die

Ziele erreicht werden können. Es ist von großer Bedeutung, dass die ankündigten

Maßnahmen der Carbon Management-Strategie der EU nun zeitnah umgesetzt werden

und den Einsatz der entsprechenden Technologien in Raffinerien ermöglichen."



Pressekontakt:



Alexander von Gersdorff, Rainer Diederichs



en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.

Georgenstraße 24

10117 Berlin



mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5740687

OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.



Bei der Entwicklung der europäischen Carbon Management-Strategie müsse diegesamte CO2-Wertschöpfungskette betrachtet werden. Von der Abscheidung ausindustriellen Punktquellen und aus der Luft, über die multimodale Logistik bishin zur Verwendung oder Speicherung. Auch sei es wichtig, das Zusammenspiel mitanderen alternativen Kohlenstoffquellen wie Biomasse oder rezykliertenKunststoffen mit einzubeziehen. "Für eine schnellstmögliche Emissionsreduktionmuss die langfristige Speicherung von CO2 (CCS) auch für schwer vermeidbareEmissionen möglich sein, insbesondere dort, wo andere Lösungen noch nichtverfügbar oder wirtschaftlich sind", betonte Wunderlich. Solche Emissionenentstehen auch in Raffinerien.Mit fortschreitendem Ausbau könnten Raffinerien auch als CO2-Verbraucherauftreten und CO2 zu vielzähligen Energieträgern und chemischen Einsatzstoffenverarbeiten. Die Abscheidung und anschließende Weiterverwendung von CO2 (CarbonCapture and Utilization, CCU), sei eine wichtige Technologie, um im Rahmen einerMolekülwende zu geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen zu kommen, sodass einetreibhausgasneutrale Nutzung möglich wird.Um CCS und CCU zu ermöglichen, bedarf es eines stabilen und unterstützendenregulatorischen Rahmens, der Planungssicherheit für Investitionen schafft, sowieder Anschubförderung einer entsprechenden CO2-Infrastruktur."Investitionssicherheit ist entscheidend, damit der Hochlauf stattfindet und dieZiele erreicht werden können. Es ist von großer Bedeutung, dass die ankündigtenMaßnahmen der Carbon Management-Strategie der EU nun zeitnah umgesetzt werdenund den Einsatz der entsprechenden Technologien in Raffinerien ermöglichen."Pressekontakt:Alexander von Gersdorff, Rainer Diederichsen2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.Georgenstraße 2410117 Berlinmailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5740687OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.