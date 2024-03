Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Wer den Verkauf an der Haustür schafft, schafft es überall - dochüber den Erfolg entscheiden zahlreiche Faktoren. Um es Verkäufern imDoor-to-Door-Vertrieb leichter zu machen, haben Sabrina Nennemann und FabianDurek mit der SHRS Consulting GmbH ein Trainingsprogramm entwickelt, das aufhöhere Abschlusszahlen und mehr Freude am Beruf abzielt. Tom Peglow hat dasCoaching absolviert und die Abschlussquote seines Teams von 800 auf 2.600Verträge im Monat gesteigert. Hier erfahren Sie, mit welchen Verkaufsstrategiensolche Resultate möglich werden.Im Direktvertrieb lässt sich ordentlich Geld verdienen - nur haben die meisten,die den Beruf für sich entdecken, keine richtige Strategie für den Umgang mitden potenziellen Kunden. Sie finden keinen guten Gesprächseinstieg und sindnicht in der Lage, Bedenken souverän auszuräumen. Genau deswegen werden ihnenimmer wieder die Türen vor der Nase zugeschlagen und am Ende des Monats stehenda zehn oder zwanzig Verträge, obwohl es leicht 100 oder 200 sein könnten. "Wennes so läuft, kommen die Verkäufer automatisch in eine Abwärtsspirale", sagt TomPeglow, Teamleiter im Door-to-Door-Vertrieb bei Vodafone Deutschland. "Ich habedas in meinem Team sehr häufig erlebt: Das fehlende Know-how führt zu Ablehnungund die ständigen Ablehnungen führen zu Frustrationen. Die Verkäufer stehen dannschon mit einem schlechten Gefühl vor der Tür und alles, was sie sagen,bestätigt den potenziellen Kunden in seiner Meinung, dass Haustürgeschäfte mitRisiken verbunden sind. Am Ende arbeiten die Verkäufer immer weniger - und sowird es mit dem Geldverdienen natürlich nichts.""Dieser Teufelskreis lässt sich mit einem Training durchbrechen, dasentscheidende Kenntnisse und die richtige Denkweise vermittelt. Genau das bietenSabrina Nennemann und Fabian Durek, wobei ihr Wissen auf ihrer eigenenpraktischen Erfahrung beruht", fügt Tom Peglow hinzu. Als Sabrina Nennemann undFabian Durek in den Door-to-Door-Vertrieb einstiegen, brachen sie bald alleRekorde und zeigten, dass sich konstant hohe Umsätze erzielen ließen. Nachkurzer Zeit hatten sie ein 15-köpfiges Team aufgebaut und geschult, das mehr alstausend Neukunden im Monat gewann. Mit der SHRS Consulting GmbH geben sie ihreExpertise in Form eines Coachings an andere Verkäufer weiter. Im Mittelpunkt desProgramms stehen bewährte Strategien zum psychologisch basierten Sales Pitch,Einwandbehandlung, Tonalität und Körpersprache, die den monatlichen Verdienstder Teilnehmer häufig verdoppeln oder gar verdreifachen. Mehr als 600 Verkäuferhat die SHRS Consulting GmbH bereits beim Erreichen ihrer Ziele unterstützt.Tom Peglow über seine Erfahrung mit dem Trainingsprogramm der SHRS Consulting