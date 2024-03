Seite 2 ► Seite 1 von 3

Pforzheim (ots) - Immer mehr Menschen träumen davon, mit dem eigenen Businessdurchzustarten. Ein Anbieter, der dabei immer mehr in das Interessenfeld rückt,ist Marktgigant Amazon, der lukrative Chancen verspricht. Butrus Said und KilianSell haben mit Amazon Seller System, ein Mentoringprogramm für alle geschaffen,die mit dem Onlinehandel über Amazon viel Geld verdienen wollen. Mit großerPraxisnähe, einem enormen Erfahrungsschatz und tiefgreifender Expertise schaffensie es regelmäßig, die Onlineshops ihrer Klienten auf siebenstellige Umsätze zuskalieren. In diesem Artikel verraten die Amazon-Experten, worauf ihrebeeindruckende Expertise basiert, wie die Zusammenarbeit mit den Expertenabläuft und welche Mission sie mit ihrer Arbeit verfolgen.Ein geringes Investment, hohe Skalierbarkeit und überschaubares Risiko - DieGründe für ein eigenes Business als Amazon-Händler liegen auf der Hand. Soentscheiden sich viele Menschen, die den Traum von Unabhängigkeit, Freiheit undSelbstbestimmung leben wollen, für diesen Weg. Doch ohne Erfahrung und Know-howgestaltet sich dieser oft steinig: Fehlinvestitionen durch die falscheProduktauswahl, verbrannte Werbebudgets und ausbleibende Ergebnisse trotz eineshohen Arbeitspensums sind an der Tagesordnung. "Viele Amazon-Händler wissennicht, wie Marketing funktioniert", erklärt Butrus Said, Gründer von AmazonSeller System. "In diesem Business gibt es unzählige Stolpersteine undHindernisse, die es zu überwinden gilt. Wer als Amazon-Händler hohe Umsätzeerzielen will, ist auf die Hilfe von Experten angewiesen.""Im Prinzip müssen Amazon-Händler nur Ressourcen kombinieren. Wir verratenunseren Klienten nicht nur, nach welcher Strategie sie dabei vorgehen müssen,sondern gewähren ihnen auch Zugang zu wertvollen Kontakten und Netzwerken", soder Unternehmer weiter. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Kilian Sell hilfter Anfängern, Quereinsteigern, aber auch etablierten Händlern im Mentoringdabei, das ideale Produkt zu finden, eine einzigartige Positionierung zuerarbeiten, eine funktionierende Marketingstrategie zu entwickeln und ihrBusiness anschließend zu skalieren. Das Geschäftsmodell der Amazon-Expertensetzt auf qualitative EU-Produkte und erfordert ein Start-Investment von knapp10.000 Euro. Dank der jahrelangen Branchenerfahrung von Butrus Said, der selbstmehrere Multimillionen-Shops aufgebaut hat und der beeindruckendenMarketingexpertise von Kilian Sell können ihre Klienten nach etwa einem Jahr mitsiebenstelligen Umsätzen rechnen - verifizierte Kundenbewertungen aufunabhängigen Onlineplattformen spiegeln wider, dass kaum ein Anbieter derartigeErgebnisse produzieren kann.