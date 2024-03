Königswinter (ots) - Wind, Wetter und der Steinabbau vergangener Jahrhunderte

haben ihre Spuren am Gestein des Drachenfels hinterlassen. Um ein Abbrechen des

berühmten Bergs am Rhein bei Königswinter zu verhindern, hat der Bau- und

Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) im Auftrag der

Bezirksregierung Köln weitere Sicherungsmaßnahmen umgesetzt. Hunderte neue

Felsnägel und zahlreiche Anker halten das Gestein zusammen, damit viele

Besucherinnen und Besucher das beliebte Ausflugsziel in Zukunft weiterhin

erklimmen können.



Seit Jahrzehnten ist der Drachenfels eines der beliebtesten Touristenziele im

Rheinland und beinahe genauso lange wird er bereits durch das Land

Nordrhein-Westfalen hergerichtet. Schon Anfang der 1970er Jahre montierten

Fachleute ein umfassendes Sicherungssystem bestehend aus Felsnägeln und

Freispielankern, um den Einsturz der Drachenfelsruine nach einem großen

Steinschlagereignis zu verhindern. Der riesige Fels, ein sogenannter Trachyt, im

ehemaligen Steinbruch ist gerissen und zerklüftet. Neben natürlicher Erosion hat

auch der bis ins 19. Jahrhundert hier praktizierte Abbau von Baumaterialien für

mittelalterliche Kirchen wie den Kölner Dom seine Spuren hinterlassen.









Die Bezirksregierung Köln beauftragte den BLB NRW, der unter fachkundiger

Begleitung durch den Geologischen Dienst NRW die Sicherungsmaßnahmen

durchführte. Nach dem Aufbau des bis zu 30 Meter hohen Gerüstes wurden insgesamt

fünf bis zu 16 Meter lange Freispielanker ausgetauscht und zwei neue eingesetzt.

Um den Felsen vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren, wurden über 65 Felsnägel

mit einer Länge von bis zu sechs Metern in den Stein getrieben. Sie halten das

Gestein an kritischen Stellen zusammen. "Zum Einschlagen dieser sechs Meter

langen Nägel ins Gestein reicht aber kein einfacher Hammer aus. Große Maschinen

müssen Löcher vorbohren. Die Arbeiter stehen mit Atemschutzmasken in einer

Staubwolke, alles dröhnt, das Gerüst vibriert", sagt Manfred Fischer,

Projektverantwortlicher des BLB NRW.



Weitere Sicherungsmaßnahmen des Felsen



Zusätzlich sanierte der BLB NRW auch die untere Ringmauer im Hang. Dafür wurden

die Fugen mit Kalkmörtel verschlossen und die freiliegenden Mauerkronen vor

eindringendem Regenwasser geschützt. Weitere Flächen des Drachenfels wurden mit

Spritzbeton gesichert, um der Erosion durch Frost- und Wurzelsprengung

vorzubeugen. Unterhalb der Burgruine wurde haben die Fachleute das Gelände vor

Steinschlag mit Netzen gesichert.



Anschließend setzt der Geologische Dienst NRW (https://www.gd.nrw.de/) seine

fachtechnisch beratende Begleitung des Projekts im Auftrag der Bezirksregierung Seite 2 ► Seite 1 von 2

