Muntelier (ots) - Jüngste Ereignisse, wie der Hacker-Angriff auf das Esslinger

Klinikum, werfen ein grelles Licht auf die Anfälligkeit von

Krankenhaus-IT-Systemen. Der Angriff, der gezielt Server und bildverarbeitende

Systeme lahmlegte, löste einen Notfallplan aus, um die Situation zu

kontrollieren und die Patientenversorgung zu sichern.



Krankenhäuser sind ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle, da sie auf

lebensnotwendige Daten und Systeme angewiesen sind. Die Herausforderung liegt

darin, die IT-Infrastruktur so zu stärken, dass sie solche Angriffe abwehren

kann, ohne die kritischen Funktionen des Krankenhauses zu beeinträchtigen. Wie

groß die Gefahr wirklich ist und wie sich Krankenhäuser vor Cyber-Attacken

schützen, erläutert der folgende Artikel.





Motivation: Deshalb stellen Spitäler und Krankenhäuser für Hacker interessanteZiele darSpitäler und Krankenhäuser sind auf die Technologien, die sie verwenden,angewiesen, um Menschenleben zu retten. Deshalb ist die Bereitschaft,Lösegeldforderungen nachzukommen, als besonders hoch einzustufen. Davonabgesehen können Hacker zahlreiche Daten in medizinischen Einrichtungenabgreifen. Diese können anschließend für nachfolgende Angriffe genutzt werden.Auch die Bekanntheitssteigerung ist als Motiv für einen Angriff denkbar, da eineCyber-Attacke auf ein Spital oder Krankenhaus besonders viel medialeAufmerksamkeit generiert. Eine ausgesprochene Gefahr geht von Hackern aus, diebewusst den öffentlichen Frieden stören wollen, da es sich hierbei meist um gutorganisierte Gruppierungen handelt.Zugriffspunkte: Hier fallen Hacker in die IT-Systeme von Spitälern undKrankenhäusern einHacker können überall dort in ein System eindringen, wo es Schnittstellen zuanderen Systemen gibt. In Spitälern und Krankenhäusern sind es vor allemCloud-Dienste und Online-Datenbanken zur Speicherung von Patientendaten, diegefährdet sind. Darüber hinaus können Angriffe ungewollt durch Mitarbeiterermöglicht werden, beispielsweise durch das Öffnen einer E-Mail, die sich alsPatientenanfrage tarnt. Hinzu kommen gezielte Zugriffe auf das System durchDienstleister wie Servicetechniker. Das Anstecken eines Laptops geschieht indiesem Fall zur Gerätewartung; befindet sich jedoch Malware auf diesem Laptop,kann dies zum Türöffner für Hacker werden.Prävention: So können sich Spitäler und Krankenhäuser vor Hackern schützenDie aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass sich Angriffe auf Spitälerund Krankenhäuser häufen werden. Effektive Präventionsstrategien sind daherunabdingbar und müssen sowohl organisatorische als auch technische Maßnahmen