Hannover (ots) - Das Projekt "Digitales Pflegeheim" in Linz, Österreich, setzt

neue Maßstäbe für die Integration moderner Technologien in der

Seniorenbetreuung. Während viele Einrichtungen noch mit veralteten Systemen und

Prozessen arbeiten, testet Linz die Grenzen und Möglichkeiten des Wechsels zu

digitalen Anwendungen.



Digitalisierung ist in den meisten Pflegeheimen leider Mangelware - dabei lassen

sich schon mit simplen Tools viele Aufgaben vereinfachen. Es geht nicht darum,

das Personal zu ersetzen, sondern darum, es durch Technologie zu unterstützen

und so den Fokus wieder stärker auf die menschliche Zuwendung zu legen. Was sich

Pflegeunternehmen vom "Digitalen Pflegeheim" abschauen können, verrät dieser

Artikel.









Es ist ein Pilotprojekt, das auch andere Pflegeunternehmen zum Nachdenken

anregen sollte: das "Digitale Pflegeheim" in Linz. Ziel des Linzer

Seniorenzentrums ist es, neue Technologien in die Unternehmensabläufe zu

integrieren, die den häufig schwierigen Arbeitsalltag der Pfleger zukünftig

erleichtern sollen. Dabei sind einerseits digitale Innovationen geplant, die den

Bewohnern Unterstützung bieten. Andererseits sollen Mitarbeiter dank neuer,

digitaler Werkzeuge zeitlich entlastet werden, damit sie sich endlich wieder um

ihre Kernaufgaben kümmern können - die Pflege.



Vorhandenen Fachkräften eine höhere Arbeitsqualität zu bieten, ist von größter

Bedeutung für die Branche. Doch Pflegeunternehmen können dank ihrer Offenheit

gegenüber digitalen Lösungen sogar dafür sorgen, neue qualifizierte Mitarbeiter

von sich zu überzeugen. Vor allem in Bezug auf Personalgewinnung und -bindung

können digitale Maßnahmen eine Schlüsselrolle spielen, um Pflegeheime

attraktiver für aktuelle und potenzielle Mitarbeiter zu gestalten. Die folgenden

Tools können Pflegeunternehmen eine echte Erleichterung bieten:



Digitale Recruiting-Tools



Der Einsatz von digitalen Recruiting-Plattformen und sozialen Medien kann die

Reichweite von Stellenanzeigen erhöhen und die Ansprache potenzieller Bewerber

modernisieren. Zudem können Bewerbungs- und Auswahlprozesse durch

Online-Assessments und digitale Interview-Tools effizienter gestaltet werden.



Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten



Digitale Lernplattformen und E-Learning-Programme ermöglichen es den

Mitarbeitern, sich flexibel und bedarfsorientiert weiterzubilden. Dies fördert

nicht nur die Kompetenzentwicklung, sondern steigert auch die Mitarbeiterbindung

durch Investitionen in die persönliche und berufliche Entwicklung.



Flexibles Arbeitszeitmanagement



Digitale Tools zur Arbeitszeitgestaltung und Schichtplanung ermöglichen es,

individuelle Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter stärker zu berücksichtigen.

Dies kann die Work-Life-Balance verbessern und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz

erhöhen.



Interne Kommunikationsplattformen



Durch den Einsatz von digitalen Kommunikationstools und Plattformen für den

internen Austausch kann die Transparenz und das Gemeinschaftsgefühl im

Unternehmen gestärkt werden. Mitarbeiter können sich leichter vernetzen,

Informationen austauschen und Feedback geben. Eine Möglichkeit wäre hier auch,

das Ganze durch WhatsApp zu lösen.



Digitales Feedback und Mitarbeiterbefragungen



Regelmäßige digitale Umfragen und Feedback-Tools ermöglichen es, Stimmungen und

Bedürfnisse der Belegschaft zeitnah zu erfassen und darauf zu reagieren. Dies

zeigt den Mitarbeitern, dass ihre Meinung geschätzt wird und trägt zur

kontinuierlichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei.



Fazit:



Diese konkreten Maßnahmen können Pflegeheime dabei unterstützen, sich als

moderne und attraktive Arbeitgeber zu positionieren, was sowohl die Gewinnung

neuer Mitarbeiter, als auch die Bindung des bestehenden Personals positiv

beeinflussen kann.



