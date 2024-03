Berlin (ots) - Zum Beschluss der Bundesregierung, im Rahmen des

Nach § 12 Absatz 1 Satz 1 AÜG bedarf der Arbeitnehmerüberlassungsvertragzwischen Zeitarbeitsunternehmen ("Verleiher") und dem Einsatzbetrieb("Entleiher") der Schriftform. Der Vertrag ist von beiden Vertragsparteien alsoeigenhändig im Original zu unterzeichnen. Gekoppelt ist diese Vorschrift noch aneine weitere Norm, die besagt, dass der Vertrag zwischen Einsatzbetrieb undZeitarbeitsunternehmen zwingend vor dem Einsatz einer Zeitarbeitskraftabgeschlossen werden muss. Ein Verstoß gegen diese sogenannteKennzeichnungspflicht ist nach § 16 Abs. 1 Nr. 1c AÜG eine Ordnungswidrigkeitund kann mit einem Bußgeld von 30.000 Euro geahndet werden. Wiederholte Verstößekönnen den Bestand der Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung gefährden, die vonder Bundesagentur für Arbeit erteilt wird und zwingende Voraussetzung dafür ist,legal in Deutschland als Zeitarbeitsunternehmen tätig zu werden (§ 1 Absatz 1Satz 1 AÜG).In Deutschland werden jährlich Arbeitnehmerüberlassungsverträge zwischenEinsatzbetrieben und Zeitarbeitsunternehmen im siebenstelligen Bereichgeschlossen. Deshalb bedeutet die von der Bundesregierung beschlossene Ersetzungder Schriftform durch die Textform eine spürbare Bürokratieentlastung,insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen.Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)Der GVP entstand Anfang Dezember 2023 durch die Verschmelzung desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) und desInteressenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Verband mitseinen 5.600 Mitgliedsunternehmen verfügt daher über jahrzehntelange Erfahrungin der Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für diePersonaldienstleister in ihrer ganzen Vielfalt.Pressekontakt:Doris BergmannLeiterin Fachbereich KommunikationGesamtverband derPersonaldienstleister e.V. (GVP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: +49 30 206098 - 5211E-Mail: mailto:presse@personaldienstleister.deInternet: http://www.personaldienstleister.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104864/5740850OTS: Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP)