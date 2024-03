Frankfurt (ots) -



- Erfolgreich: DVAG überzeugt mit Beratungsansatz und erreicht erneut

Rekordergebnis

- Konstant: herausragende Ergebnisse über fast alle Geschäftsfelder hinweg

- Zukunftssicher: 1.700 neue Vermögensberaterinnen und Vermögensberater im Jahr

2023



Zum dritten Mal in Folge hat die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) die

Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro übertroffen. Mit einem Umsatz von mehr als

2,3 Milliarden Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 271,9 Millionen Euro

erzielt sie damit erneut einen Rekordwert in ihrer Unternehmensgeschichte.







unterstrichen. Dabei hielt das letzte Jahr gerade aus finanzieller Sicht große

Herausforderungen bereit. Die Veränderungen am Zinsmarkt, die Inflation sowie

geopolitische Krisen führten zu großer Verunsicherung. In diesen Zeiten waren

die Menschen in Deutschland umso mehr auf kompetente Ansprechpartner und eine

umfassende Beratung angewiesen. Und so lieferten die Vermögensberaterinnen und

Vermögensberater der DVAG im vergangenen Jahr wichtige Antworten auf Fragen rund

um die Themen Altersvorsorge, Vermögensbildung und Absicherung. Damit leisteten

sie einen wertvollen Beitrag", erklärt Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der

DVAG. Der Erfolg des Geschäftsjahres zeigt sich in den Jahreskennzahlen des

Unternehmens.



Finanzielle Highlights - Bestmarken bei wichtigen Kennziffern



Mit einem deutlichen Plus im Ergebnis konnte die Deutsche Vermögensberatung über

fast alle Geschäftsfelder hinweg herausragende Erfolge verbuchen.



- Der Gesamtbestand der betreuten Verträge hat sich überaus positiv entwickelt.

Das Gesamtvolumen stieg um 4,0 Prozent auf 251,7 Milliarden Euro. Die

Vermögensberaterinnen und Vermögensberater reichten insgesamt über 3,5

Millionen Anträge ein. Bei rund 250 Arbeitstagen im Jahr sind das 14.000

Anträge pro Tag

- Der Investmentbestand (Direktgeschäft und Zuflüsse aus fondsgebundenen

Lebensversicherungen) erhöhte sich zweistellig um 10,4 Prozent auf 37,4

Milliarden Euro (zuvor 33,8 Milliarden Euro). Außerdem wurde auch der

einmillionste DVAG/Deutsche-Bank-Kunde gewonnen. Bei der Geldanlage war der

Vermögensaufbau mit physischem

krisen- und inflationsfest gelten. Seit der Produkteinführung im Mai 2018

wurden bis Ende 2023 im Direktgeschäft 7,6 Tonnen Gold vermittelt. Seit 2022

wurde das Angebot zusätzlich um einen Silbersparplan erweitert. Seit der

Einführung wurden bereits über 41 Tonnen physisches

- Das Thema Altersvorsorge bleibt weiterhin wichtig. Das zeigen die Ergebnisse

in der Lebensversicherung. Hier hat die Deutsche Vermögensberatung ihren Seite 2 ► Seite 1 von 3

