Plauen (ots) - Als Gründer und Vorstand der MS Luxury Collection eG verfolgtSebastian Genßler das Ziel, Unternehmer und Selbstständige bei derUnternehmensgründung in Dubai zu unterstützen. Der erfolgreiche Wirtschaftscoachverfügt über eine langjährige Erfahrung in der strategischen Beratung zurSteueroptimierung, wodurch er bereits zahlreichen Klienten dabei helfen konnte,ihre Unternehmensstruktur in Deutschland zu verbessern. Was Dubai zu einemidealen Standort für Gründer macht und warum eine Kooperation mit der MS LuxuryCollection eG die beste Lösung für eine Geschäftsgründung in Dubai darstellt,führt der Experte in diesem Beitrag aus.Viele Selbstständige spielen mit dem Gedanken, ihren Unternehmensstandort insAusland zu verlagern. Sogenannte Steuerparadiese bieten im Unterschied zumHochsteuerland Deutschland den Vorteil, dass Unternehmer den Großteil ihresUmsatzes behalten dürfen. Neben den EU-Mitgliedsstaaten Zypern und Malta drängenjunge Unternehmer vermehrt in Dubai an den Start, da sich die Metropole amPersischen Golf als äußerst dynamischer und strategisch wertvoller Sitz fürUnternehmensgründungen positioniert hat. Doch trotz der Vorteile, die Dubai zubieten hat, bleiben nach wie vor etliche Irrtümer und Gerüchte über dieWeltstadt im Denken vieler Geschäftsgründer verhaftet. "Unternehmer, die anderlei Vorurteilen und Irrtümern festhalten, bringen sich um lohnenswerteGeschäfte in einem außerordentlich dynamischen und aufstrebenden Markt", warntSebastian Genßler von der MS Luxury Collection eG."Dubai hat in der Vergangenheit eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, welche denAblauf einer Geschäftsgründung erheblich vereinfachen und beschleunigen", fügtder Wirtschaftscoach hinzu. Sebastian Genßler verfügt über ein umfassendes undbis ins Königshaus sowie in Regierungskreise hineinreichendes Netzwerk, welchesihm erlaubt, Unternehmensgründungen in Dubai nicht nur schnell und effizient,sondern auch mit einer immensen Expertise durchzuführen. Indem er direkteVerbindungen zu den entscheidenden Stellen knüpft, gewährt er seinen Kundeneinen bedeutenden Vorsprung: Die Kooperation mit dem Wirtschaftsexpertengarantiert eine reibungslose und beschleunigte Abwicklung aller Prozesse.Nachdem Sebastian Genßler mit der Errichtung der International Consulting FZO inDubai alle Stationen der Geschäftsgründung selbst durchlaufen hat, steht er nunseinen Klienten mit umfangreichen Fachkenntnissen in einer vertieftenZusammenarbeit zur Seite. Wie Selbstständige und Unternehmer von dem enormenWachstumspotenzial Dubais profitieren können, erläutert Sebastian Genßler imFolgenden.Wie unterscheidet sich das Geschäftsumfeld in Dubai von den Bedingungen in