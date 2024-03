Schwarzach (ots) - Getrübte Stimmung, rasch wachsende Probleme und ein für viele

Unternehmer immer reizvollerer Ausweg: Während der Mittelstand weiter in all

seinen Krisen versinkt, ziehen bereits erste Firmeninhaber die Reißleine - und

verkaufen ihr Unternehmen. Wie ernst ist die Lage aber wirklich und wann lohnt

sich der Ausstieg?



Mittlerweile beschäftigt sich jeder vierte Unternehmensinhaber ernsthaft mit dem

endgültigen Rückzug aus dem eigenen Betrieb - so jedenfalls das Ergebnis einer

Umfrage des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft. Überraschend ist dieser

Trend gewiss nicht, muss sich doch gerade der Mittelstand immer gravierenderen

Herausforderungen entgegenstellen: Neben offensichtlichen und allgemein

bekannten Missständen wie steigenden Energiepreisen, der anhaltenden Inflation

und dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel haben Unternehmen zunehmend auch mit

indirekten Folgeschäden sowie Problemen anderer Branchen zu kämpfen. "Wir hören

beispielsweise immer wieder von Arbeitnehmern, die sich wegen des Mangels an

Erziehern auch während ihrer Arbeitszeit um ihre Kinder kümmern müssen -

zusätzliche Ausfallzeiten und eine angespannte Stimmung innerhalb betroffener

Firmen sind damit vorprogrammiert", stellt Fabian Zamzau, Geschäftsführer der

Otter Consult GmbH, fest.







aufrechterhalten? Kein Wunder, dass sich immer mehr Unternehmer aus dieser

Zwickmühle befreien wollen. Aber Vorsicht: Wer hier übereilt und unkoordiniert

handelt, riskiert neben zusätzlichem Stress auch finanzielle Einbußen", ergänzt

sein Geschäftspartner Michael Polit. Um genau das zu verhindern, begleiten die

beiden Experten gemeinsam mit ihrem zehnköpfigen Team all ihre Klienten durch

den gesamten Prozess der Unternehmensveräußerung und bieten ihnen dabei sowohl

bei organisatorischen als auch bei entscheidungsrelevanten Fragen

vollumfängliche Unterstützung. So konnten sie bereits zahlreichen Firmeninhabern

zu einer komplikationsfreien Verkaufstransaktion und vor allem zu spürbar

gesteigerter Lebensqualität im anschließenden Ruhestand verhelfen. Warum immer

mehr Menschen einen solch großen Schritt in Betracht ziehen, verraten Fabian

Zamzau und Michael Polit im folgenden Beitrag.



Sorgen um den deutschen Mittelstand wachsen: So steht es um das bundesweite

Geschäftsklima im Frühjahr 2024



"Wie kritisch die momentanen Entwicklungen im deutschen Mittelstand beäugt

werden, zeigt sich doch allein an den Themenschwerpunkten des

Weltmarktführer-Gipfeltreffens, das erst Anfang des Jahres in Schwäbisch Hall

stattgefunden hat", betont Fabian Zamzau. Dort diskutierten etwa 550 Seite 2 ► Seite 1 von 2

