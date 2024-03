LONDON (dpa-AFX) - Die US-Zinserwartungen und der Dollarkurs haben den Goldpreis weiter fest im Griff. In der Nacht zum Donnerstag war der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zunächst auf ein Rekordhoch von 2220 US-Dollar gestiegen. Am Donnerstagnachmittag fiel er dann zurück. Im Tief wurde das Edelmetall mit 2166 Dollar gehandelt.

Das Auf und Ab von Gold wird durch die Zinserwartungen an die US-Zentralbank Fed und den Dollarkurs getrieben. In den vergangenen 24 Stunden legte der Dollar eine Berg- und Talfahrt hin. Nach der Zinssitzung der Fed am Mittwochabend fiel er zunächst zurück, was den Goldpreis anschob. Am Donnerstag legte der Dollar dann spürbar zu.