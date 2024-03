In der Schweiz sind die Renditen unterdessen unter Druck geraten. Die Schweizer Notenbank SNB hat ihren Leitzins zur Überraschung vieler Experten schon jetzt reduzierte. Die Zentralbanker verwiesen auf die rückläufige Inflation im Land. Ökonomen rechnen mit weiteren Zinsschritten nach unten.

Die britische Zentralbank hat hingegen ihren Leitzins wie erwartet abermals nicht verändert. Es ist bereits das fünfte Mal in Folge, dass die Währungshüter stillhalten. Angesichts der rückläufigen Inflation werden im Jahresverlauf Zinssenkungen erwartet. Man sei aber noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem die Zinsen gesenkt werden könnten, erklärte Notenbankchef Andrew Bailey. Man bewege sich aber in die richtige Richtung. Auch in Großbritannien gaben die Renditen nach./jsl/mis

