BERLIN, 21. März 2024 /PRNewswire/ -- HFCL Limited (HFCL), ein führendes Technologieunternehmen und Anbieter von integrierten Kommunikationsprodukten und -lösungen der nächsten Generation, hat auf der FTTH Conference 2024 in Berlin, Europas führendem Glasfasergipfel, die Errichtung einer hochmodernen Glasfaserfertigungsanlage in Polen angekündigt. Diese strategische Expansion unterstreicht das Engagement von HFCL, die steigende Nachfrage nach Glasfaserkabeln (OFC) in den europäischen Märkten zu befriedigen und die Einführung von 5G und Fibre-to-the-Home (FTTH) zu beschleunigen, um die europäische Vision einer Gigabit-Konnektivität bis 2028 zu erreichen.

Die europäischen Länder sind mit nationalen Prioritäten wie dem Projekt Gigabit in Großbritannien, Deutschlands Gigabit-Strategie 2030 , France Très Haut Débit und Spain Digital 2025 Agenda auf dem besten Weg zur Digitalisierung. Dies hat zu einer erhöhten Nachfrage nach Glasfaserkabeln auf europäischen Märkten wie Deutschland, Belgien, Frankreich, Polen usw. geführt. Darüber hinaus unterstreichen Faktoren wie die Bandbreitenbeschränkung herkömmlicher Kupferkabelnetze, die steigende Datennachfrage und gesetzliche Vorgaben, die den Einsatz von Glasfasern vorantreiben, den kritischen Bedarf an Glasfaserinfrastrukturen für moderne Konnektivität.

Für den europäischen Markt für Glasfaserkabel wird in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von etwa 4,5 % prognostiziert, mit einer erwarteten Nachfrage von 90 Mio. fkm pro Jahr bis 2028. Der FTTH-Rat schätzt, dass bis 2028 rund 308 Millionen Haushalte in der EU über FTTH-Anschlüsse verfügen werden, was die Einführung um 3-5 Jahre beschleunigt. Dies deutet auf einen raschen Ausbau der FTTH-Netze in diesen Gebieten hin, was zu einer erhöhten Nachfrage nach OFC führen wird.

HFCL, ein führender Anbieter von Glasfaserkabeln, hat sich verpflichtet, diese wachsende Nachfrage zu befriedigen und einen Beitrag zur digitalen Zukunft Europas zu leisten. Das Unternehmen hat eine Anfangsinvestition von bis zu 15,9 Mio. Euro (144 Mio. INR) in sein polnisches Werk zur Herstellung von Glasfaserkabeln getätigt, das mit einer Kapazität von 3,25 Mio. Faserkilometern beginnen wird, die in Zukunft auf eine wesentlich höhere Kapazität erweitert werden kann. HFCL beliefert derzeit mehr als 60 Kunden in Europa und stellt eine Reihe von Glasfaserkabeln her, darunter Mikrokabel mit hoher Faserzahl, Mikroröhren, Mikromodule, FTTH, ADSS, Erdkabel und Luftkabel.