ZHUHAI, China, March 21, 2024 /PRNewswire/ -- Vom 13. bis 16. März fanden in Los Angeles der globale Gipfel TEA INSPIRE der Themed Entertainment Association und die 30 th Annual Thea Awards Gala statt. Der Botschafter der Vereinten Nationen für nachhaltigen Tourismus und Vorsitzende der Chimelong Group, Herr SU, Zhi Gang, wird mit dem Buzz Price Thea Award for a Lifetime of Distinguished Achievements ausgezeichnet - als erster asiatischer Unternehmer, der diese Auszeichnung erhält.

Kontinuierliche Innovation, Forschung und Entwicklung. Grenzenlose Kreativität. Bei Touristen sehr beliebt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 konzentriert sich die Chimelong-Gruppe seit über dreißig Jahren auf den Kulturtourismus. Durch kontinuierliche Innovation, Forschung, Entwicklung und grenzenlose Kreativität hat das Unternehmen erfolgreich zwei Kulturtourismuszentren von Weltrang geschaffen: das Chimelong Resort in Guangzhou und das Chimelong International Ocean Resort in Hengqin, Zhuhai. Diese beiden großen Resorts ziehen mit ihrem breiten Unterhaltungsangebot, den schillernden Aufführungen und den komfortablen Unterkünften unzählige Besucher an. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Chimelong zu einer Marke für Kulturtourismus entwickelt, die bei Touristen aus China und dem Ausland beliebt ist. Die Resorts haben jährlich fast 40 Millionen Besucher, und Chimelong hat sich an die Spitze der weltweiten Freizeitparkunternehmen katapultiert.

Das Chimelong Resort in Guangzhou ist das erste große, umfassende Themenresort der Chimelong Group und verfügt über erstklassige Themenparks, Veranstaltungsräume und Hotels wie den Chimelong Safari Park, das Chimelong Paradise, den Chimelong Water Park, den Chimelong Bird Park und den Chimelong International Circus, sowie das Chimelong Hotel, das Chimelong Panda Hotel und das Chimelong Xiangjiang Hotel. Es ist das umfassendste Themenresort in China mit den meisten Themenparks auf höchstem Niveau und gilt als "Chinas beliebtestes Urlaubsziel aus einer Hand".