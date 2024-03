BEAVERTON (dpa-AFX) - Überraschend gute Geschäfte in Großchina und dem Heimatmarkt USA haben den US-Sportartikel-Hersteller Nike im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal gestützt. Der Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar (11,4 Mrd Euro) in den drei Monaten bis Ende Februar lag einen Hauch über dem Wert des Vorjahreszeitraums, wie der Konkurrent von Adidas und Puma am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Dabei legten die Erlöse in Nordamerika um rund 3 Prozent zu, die im ebenfalls wichtigen Markt Großchina um rund 5 Prozent. Die Nike-Aktien stiegen auf die Nachrichten hin im nachbörslichen US-Handel um rund ein Prozent. Analysten hatten etwas weniger Konzernumsatz erwartet.

Bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hatte die Nike-Führung die Aktionäre auf eine schwächere Umsatzentwicklung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres eingestimmt. Der Aktienkurs von damals mehr als 120 Dollar war daraufhin eingebrochen und hat sich seither auch nicht erholt. Zuletzt pendelten die Papiere um die Marke von 100 Dollar.