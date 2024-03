PARIS, 22. März 2024 /PRNewswire/ -- Die 10.VAPEXPO wird am 23. März 2024 im Versailles International Convention Centre in Paris, Frankreich, eröffnet. Als erste professionelle E-Zigaretten-Messe des Jahres auf dem europäischen Kontinent und angesichts der Begeisterung und Energie für E-Zigaretten, die sich in den letzten zwei Jahren in der Region entwickelt hat, wird erwartet, dass die VAPEXPO24 fast 10.000 Besucher aus der ganzen Welt anziehen wird. ICCPP ODM+, das innovative ODM-Geschäft der VOOPOO-Muttergesellschaft, freut sich auf Ihren Besuch am Stand A12 mit der noch nie dagewesenen nachhaltigen Pod-Systemlösung "OPOD" und zahlreichen TPD-konformen Produkten!

Es wird davon ausgegangen, dass ICCPP ODM+ in Kombination mit der langjährigen Erfahrung von VOOPOO in Bezug auf die hohe Qualität, das hohe Niveau der Funktionen und den lokalisierten Betrieb in mehr als 70 Ländern weltweit und nach eingehender Untersuchung der Präferenzen und Compliance-Anforderungen des europäischen Marktes seine von langer Hand vorbereitete, konforme und nachhaltige Pod-System-Vape-Lösung "OPOD" auf der VAPEXPO24 vorstellen wird. Dies ist ein weiterer kühner Versuch, Umweltschutz, Wirtschaftlichkeit, Konformität und Ästhetik miteinander zu verbinden, nachdem iccpp odm+ auf der Vaper Expo UK2023 die nachhaltige und abnehmbare Einweglösung CYCLO" vorgestellt hat, die auf dem europäischen Kontinent eine Vaping-Welle ästhetisch ansprechender und konformer Innovationen auslösen könnte.

OPOD: Minimalistische Ästhetik zum Greifen nah

Mit dem Slogan „Opod Open, Slay Your Fortune" ist OPOD eine kreative, nachhaltige Pod-System-Vape-Lösung, die perfekt moderne Innovation mit ästhetischer Kunst verbindet. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Sie auf den ersten Blick die minimalistische Schönheit des Designs von OPOD wahrnehmen können. Die kleine "Puff-Box" ist weniger als 70 mm hoch und danke des Super-Fenster-Designs hat Opod eine schlanke und zarte Erscheinung vergleichbar mit den Airpods. Ein kleines Exemplar kann in der Tasche der Kleidung versteckt werden, was sehr praktisch ist, während es mit einem Schlüsselband vor der Brust getragen werden kann, was auch einen Hauch von jugendlicher Mode darstellt.