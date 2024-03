FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum EU-Gipfel:

"Was im Gezerre um Waffengattungen, Durchschlagskraft und Milliardensummen für die Ukraine oft verloren zu gehen droht, ist der Fakt, dass Europas Stabilität auch an anderen Stellen bedroht ist - und dass das auch mit Russland zu tun hat. Zurzeit geht es unter anderem um die Frage, wie schnell Staaten des Westbalkans wie Bosnien-Herzegowina in die EU aufgenommen werden sollen. Bei einigen von ihnen gibt es noch enorme Hürden, was Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung oder die Wirtschaft betrifft. Gleichzeitig droht der EU hier eine neue, hybride Front im Ringen mit Russland. Denn Moskau kann diese Staaten zur Destabilisierung des Kontinents nutzen. Hier am Ball zu bleiben, ist für die EU enorm wichtig. Denn eine zweite Front der Instabilität kann sich Europa in diesen Zeiten nicht leisten."/yyzz/DP/nas