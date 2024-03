COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' zu Pistorius

Festzuhalten ist, dass Pistorius in der akuten Taurus-Krise nahezu lehrbuchmäßig reagiert hat: Aufklärung eingeleitet, Fehlverhalten zugegeben und Verärgerung kundgetan. Zu beobachten war aber auch, wie sich die politische Währung Beliebtheit in solchen Momenten buchstäblich auszahlt: Wer hat, dem wird so schnell nicht genommen. Das ist umso interessanter, da die zweite politische Währung des Ministers nicht ganz so hart ist; der Erfolg nämlich. Der jüngste Wehrbericht beispielsweise fiel - gemessen an der Zeitenwende - geradezu verheerend aus. Noch interessanter macht das Ganze, dass der beliebte Minister die Menschen unablässig mit eher unbeliebten Themen traktiert: Er fordert mehr Geld für Rüstung, eine "kriegstüchtige" Armee sowie eine Art Rückkehr der Wehrpflicht. Man mag im Fall Pistorius den Botschafter vermutlich weit mehr als seine Botschaften./yyzz/DP/mis