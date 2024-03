Mexico City, 22. März 2024 (ots/PRNewswire) - Die HUAWEI Consumer Business Group

(CBG) hat heute ihre neueste "Super Slim, Super Selfie"-Produktlinie

vorgestellt, angeführt von der HUAWEI nova 12-Serie, die für ihre

Selfie-Fortschritte und ihr schlankes Design bekannt ist.



Zur Markteinführung gehören auch das HUAWEI Band 9 und das HUAWEI FreeLace Pro

2. Die Einführungskampagne spiegelt das Engagement von Huawei wider, die

ästhetischen und technologischen Wünsche der jüngeren Verbraucher zu erfüllen.





Die HUAWEI nova 12 Serie ist ein Beispiel für die Harmonie zwischen Stil undTechnologie. Das leichtgewichtige HUAWEI nova 12s hat ein einzigartiges Designmit Blütenblatttextur. Sowohl das HUAWEI nova 12s als auch das HUAWEI nova 12 SEhaben das kultige und schillernde Star Orbit Ring Design übernommen, während dasHUAWEI nova 12i mit dem Super Star Orbit Ring noch einen Schritt weiter geht.Die Serie ist in leuchtenden Farben erhältlich und soll den energiegeladenen undmutigen Geist der heutigen Jugend widerspiegeln.Neben den Smartphones verbinden das HUAWEI FreeLace Pro 2 und das HUAWEI Band 9Funktionalität mit Mode. Der Kopfhörer bietet ein komfortables Nackenband fürein ganztägiges Hörerlebnis, während das HUAWEI Band 9 elegante Armbänder fürganztägigen Tragekomfort bietet, beide in einer Farbepalette, die jedes Outfitergänzen. Das Band umfasst auch spezielle Blue-Editionen, die sich perfekt mitden Smartphones der nova-Serie kombinieren lassen.Als Vorreiter in Sachen Selfie-Kamera-Technologie verfügt die HUAWEI nova12-Serie über die 60-MP-Ultra-Wide-Selfie-Kamera im HUAWEI nova 12s, die mithochauflösenden Gruppenaufnahmen und Landschafts-Selfies neue Maßstäbe setzt.Außerdem verfügt die Serie über eine leistungsstarke Rückkamera, die von einerfortschrittlichen Fotosoftware unterstützt wird.Die Serie wird mit EMUI 14 eingeführt und verbessert das Nutzererlebnis durchmehr Sicherheit, Personalisierung und Effizienz. EMUI 14 führt Funktionen wieLive View für App-Aktivitäten in Echtzeit auf dem Sperrbildschirm und umfassendeDatenschutzkontrollen ein. Die HUAWEI nova 12-Serie ist mit großen Akkus undSchnellladefunktion auf Ausdauer optimiert, was die Ausfallzeiten für die Nutzerreduziert.Das HUAWEI Band 9 und das HUAWEI FreeLace Pro 2 zeichnen sich durch eine langeAkkulaufzeit und schnelles Aufladen aus und sorgen dafür, dass Nutzer ohnehäufiges Aufladen in Verbindung bleiben. Das HUAWEI Band 9 führt außerdem HUAWEITruSleep(TM) 4.0 ein, das umfassende Schlafmanagement-Funktionen an dasHandgelenk des Benutzers bringt.Weitere Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie auf der offiziellen Websitevon Huawei. Huawei CBG bedient ein weltweites Publikum mit einer vielfältigenProduktpalette, die von einem umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsnetzwerkunterstützt wird und das Engagement von Huawei für Innovation undKundenzufriedenheit unterstreicht.Weitere Informationen finden Sie unter: http://consumer.huawei.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2367009/image_1.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-stellt-seine-neue-welle-von-super-slim-super-selfie-handy--und-wearable-produkten-vor-302096522.htmlPressekontakt:Raina Zhang,zhangrui302@huawei.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100745/5741143OTS: Huawei