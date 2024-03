RIYADH, Saudi-Arabien, 22. März 2024 /PRNewswire/ -- Während die Vereinten Nationen (UN) am 22. März 2024 den Weltwassertag begehen, steht die Saudi Saline Water Conversion Corporation (SWCC) an vorderster Front der Bemühungen, die Wasserknappheit zu bekämpfen und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Im Einklang mit dem UN-Thema "Wasser für den Frieden" bekräftigt die SWCC in diesem Jahr ihr Engagement für die Förderung von Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit in der Wasserwirtschaft.