NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nike nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Drittquartalszahlen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 100 US-Dollar gesenkt. Der Sportartikel-Hersteller habe unerwartet einen ersten Ausblick auf die Erlösentwicklung im ersten Halbjahr des kommenden Geschäftsjahres 2024/25 gegeben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser impliziere, dass der Umsatz im Kalenderjahr 2024 nicht wachsen dürfte, was kurzfristig wenig Spielraum für Kursanstiege biete. Organisatorische Umstrukturierungen und die Umstellung der Produkte in den nächsten Quartalen dürften für weitere Unsicherheiten und Risiken bei den Prognosen sorgen. Bei Adidas seien die Aussichten derzeit besser./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 02:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,13 % und einem Kurs von 87,70EUR auf Tradegate (22. März 2024, 08:30 Uhr) gehandelt.