Deutsche Anleihen legen weiter zu Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit weiteren Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,12 Prozent auf 132,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht …