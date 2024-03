Hensoldt erwartet ESG-Übernahme in den nächsten Tagen - Neue Jahresziele geplant Der Rüstungselektronik-Konzern Hensoldt will die Übernahme des Elektronikspezialisten ESG in den kommenden Tagen abschließen. Der Kauf dürfte um das Ende des ersten Quartals herum vollzogen werden, teilte Hensoldt in seinem am Freitag …