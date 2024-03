NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Quartalszahlen und einem gesenkten Umsatzausblick von 139 auf 128 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Gewinn je Aktie des Sportartikel-Herstellers habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe zwar konjunkturellen Gegenwind aus den Regionen Großchina, Europa, Naher Osten und Afrika. Die Bilanz sei jedoch stark./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 00:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 87,37EUR auf Tradegate (22. März 2024, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Boss

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 128

Kursziel alt: 139

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m