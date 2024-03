NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach Quartalszahlen des Konkurrenten Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 227 Euro belassen. Da Adidas und Puma sich jüngst zum ersten Quartal geäußert und Ausblicke auf 2024 gegeben hätten, sollte sich der Einfluss der Zahlen des US-Sportartikelherstellers auf deren Aktienkurse in Grenzen halten, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das um Restrukturierungsaufwendungen bereinigte Ergebnis je Aktie der Amerikaner liege dank der starken Bruttomargen und niedrigerer Investitionen deutlich über ihrer Schätzung. Auch die Lagerbestände hätten sich besser als erwartet entwickelt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 01:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 05:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 198,1EUR auf Tradegate (22. März 2024, 09:39 Uhr) gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 227 Euro