Dallas, 22. März 2024 (ots/PRNewswire) - Crown Aesthetics, ein Unternehmen vonCrown Laboratories und ein führender Innovator in der Medizintechnikbranche,freut sich, bekannt zu geben, dass das erste von der FDA zugelasseneMicroneedling-Gerät https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4121908-1&h=2701699275&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4121908-1%26h%3D486821791%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fskinpenuk.com%252F%26a%3DSkinPen&a=SkinPen ®Precision den begehrten Titel "Best Energy Device of the Year" erhalten hat. Dienamhafte Auszeichnung würdigt den bedeutenden Einfluss von SkinPen Precision aufdie Weiterentwicklung des Gesundheitswesens durch Spitzentechnologien undüberzeugende Behandlungsergebnisse von Patienten.Die Aesthetics Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4121908-1&h=2311099748&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4121908-1%26h%3D82314147%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faestheticsawards.com%252F2024%252Fen%252Fpage%252Fhome%26a%3DThe%2BAesthetics%2BAwards&a=Aesthetics+Awards) sind dierenommierteste und am längsten bestehende Branchenauszeichnung Großbritanniensim Bereich der ästhetischen Medizin. Ihr Ziel ist es, die Besten der Besten aufdiesem Gebiet zu würdigen und zu fördern. Der SkinPen Precision sicherte sichden ersten Platz aufgrund seiner hohen Wirksamkeit, Sicherheit undPatientenzufriedenheit. Gestützt auf über 90 klinische Studien und umfangreicheklinische Daten ist der SkinPen Precision ein Gamechanger für die ästhetischeMedizin."Wir sind sehr stolz, diese prestigeträchtige Anerkennung zu erhalten",kommentiert Andy Moulton, Vice President of International Sales, CrownAesthetics. "Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser unermüdliches Strebennach Innovation und Spitzenleistungen im Gesundheitswesen. Der SkinPen Precisionsymbolisiert unseren Einsatz für die Verbesserung der Behandlungsergebnisse vonPatienten, und wir fühlen uns geehrt, dass dieser Durchbruch die Anerkennungeiner so einflussreichen Plattform gefunden hat."Der SkinPen Precision ist bevorzugte Wahl bei Fachkräften rund um den Globus.Seit mehr als fünf Jahren liefert das Gerät durchweg überragende Ergebnisse undermöglicht den Patienten, eine optimale Hautgesundheit zu erreichen.FDA-Zulassung - Medizinprodukt der Klasse IIIn den USA wird das SkinPen Precision System, ein Microneedling-Gerät mitZubehör, zur Behandlung von Fitzpatrick-Hauttypen II bis IV zur Verbesserung desErscheinungsbildes von Falten am Hals und zur Verbesserung desErscheinungsbildes von Aknenarben im Gesicht bei Erwachsenen mit allenFitzpatrick-Hauttypen ab 22 Jahren eingesetzt.