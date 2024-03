Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag verhalten in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr stand der Index bei rund 18.180 Punkten und damit etwa auf Vortagesschluss.Überrascht zeigten sich Investoren am Freitagmorgen noch von der Zinssenkung in der Schweiz vom Vortag. "Enttäuschende Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Frankreich sowie die Zinssenkung der Schweizerischen Zentralbank haben die Hoffnung auf eine baldige Zinswende auch seitens der EZB geschürt und für Unterstützung am Rentenmarkt gesorgt", kommentierte Ralf Umlauf von der Helaba die Stimmung.Der richtungsweisende Bund-Future legte dementsprechend kräftig zu. Zwar kam es zu einer vorübergehenden Korrektur in Folge robuster US-Daten, letztlich setzte sich aber die freundliche Tendenz durch. "Mit dem Anstieg über die 21-Tagelinie, die heute bei 132,50 verläuft, wird Potenzial bis 133,00 eröffnet", so Umlauf.Für 10 Uhr werden neue Daten vom Ifo-Geschäftsklimaindex erwartet. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,0813 US-Dollar (-0,45 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9249 Euro zu haben.