WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon rechnet auch im laufenden Jahr mit einer schwachen Nachfrage aus der Windindustrie. Darunter dürfte vor allem die womöglich bald zum Verkauf stehende Sparte rund um Kohlefasern leiden. Der Vorstand geht davon aus, dass das Geschäft weiterhin operative Verluste verzeichnen und damit das Konzernergebnis belasten wird. An der Börse kamen der Ausblick und die Zahlen schlecht an: Die SGL-Carbon-Aktie verlor am Freitagvormittag 2,4 Prozent.

Wie das im SDax notierte Unternehmen in Wiesbaden mitteilte, dürfte der Gesamtumsatz 2024 in etwa auf dem Vorjahresniveau von knapp 1,1 Milliarden Euro stagnieren. Hierbei rechnet der Vorstand noch mit allen vier operativen Geschäftsbereichen.