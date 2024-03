NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Zahlen zum dritten Geschäftsquartal und eine gesenkte Umsatzprognose des US-Sportartikel-Herstellers Nike ließen gemischte Rückschlüsse für die europäischen Wettbewerber zu, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Fortschritte bei den Lagerbeständen seien nach wie vor gut, aber das Risiko eines Anstiegs der Investitionen sei ein potenzielles neues Risiko für die Branche./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 02:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2024 / 02:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 198EUR auf Tradegate (22. März 2024, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Kevin Grundy

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m