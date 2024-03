Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wels (ots) - Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, um sich beruflich zuverwirklichen. Das Internet bietet zahlreiche Nischen, um ein eigenes Businesszu gründen. Doch der Weg dorthin ist kein Selbstläufer. Patrick Hofer istExperte für Onlineshops und unterstützt Interessierte bei der Gründung einesdigitalen Unternehmens. In diesem Beitrag erfahren Sie, warum dieZielgruppendefinition so wichtig für den Erfolg ist, über welche FachkenntnisseBetreiber eines Onlinebusiness verfügen sollten und wieso Nischen eine höhereErfolgswahrscheinlichkeit mit sich bringen.Wenig Raum für eigene Visionen und Ideen, kontinuierliche Fremdbestimmung undbegrenzte Aufstiegsmöglichkeiten - viele Menschen sind ihres Jobs überdrüssigund suchen nach einer Option, um ihre Vorstellungen verwirklichen zu können.Dabei lockt das Internet mit zahlreichen Möglichkeiten, um mit einem eigenenOnlinebusiness durchzustarten. Bei näherer Betrachtung stellt sich dann jedochheraus, dass der Schritt in die digitale Selbstständigkeit gar nicht so einfachist, wie er auf den ersten Blick erscheint. "Viele Angestellte sind dasklassische 9-to-5-Business leid. Vor der Selbstständigkeit haben sie aber auchRespekt. Die Folge sind anhaltende Unzufriedenheit und sehnsüchtigeVorstellungen davon, nur sich selbst verpflichtet zu sein", erklärt PatrickHofer, Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH."Es muss aber nicht beim Traum bleiben: Mit etwas vorausschauender Planung undeiner strukturierten Vorgehensweise kann jeder ein erfolgreiches Onlinebusinessgründen", führt der Experte weiter aus. Mit der Vinnit-X GmbH bietet ermotivierten Gründern ein umfassendes Schulungsprogramm, das für den Einstieg indie digitale Selbstständigkeit fit macht. Darüber hinaus unterstützt er sie beider Etablierung erfolgreicher Vertriebsprozesse und kümmert sich um effektivesMarketing. Nach der Zusammenarbeit mit Patrick Hofer steht einem erfolgreichenOnlinebusiness nichts mehr im Weg - und das einengende Angestelltenverhältnisist passé. Wie der Start ins Onlinebusiness gelingt und was es dabei zu beachtengilt, hat Patrick Hofer im Folgenden zusammengefasst.1. Voraussetzungen für die Gründung analysierenWer ein Onlinebusiness gründen möchte, sollte vorab zwei Grundvoraussetzungenüberprüfen: Zum einen gilt es, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen, diedas jeweilige Business einzuhalten hat. Schließlich verhindert einevorausschauende Analyse sämtlicher Bedingungen das versehentliche Verstoßengegen geltende Vorschriften, das einige Schwierigkeiten nach sich ziehen würde.Zum anderen gilt es sich, mit der potenziellen Zielgruppe auseinanderzusetzen: