WIESBADEN (ots) - Anfang April 2024 bekommt das Statistische Bundesamt

(Destatis) eine neue Vizepräsidentin: Alexandra Roder folgt auf den bisherigen

Vizepräsidenten Christoph Unger, der sich Ende März 2024 in den Ruhestand

verabschiedet. Bei einem Festakt anlässlich des Wechsels in der Amtsleitung am

22. März 2024 dankt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes,

Christoph Unger für seine Verdienste und begrüßt die bisherige Leiterin der

Abteilung "Digitalisierung, Digitale Dienste" Alexandra Roder in ihrer neuen

Funktion in der Leitung der obersten deutschen Statistikbehörde.



Brand: "Wir verabschieden uns von einem sehr verdienten Vizepräsidenten"







Statistischen Bundesamt bewegt. Er hat das Amt mit seiner umfassenden Erfahrung

im Krisenmanagement sicher durch die Corona-Pandemie gelotst, mit großem

Engagement die Anstrengungen zur digitalen Transformation der Verwaltung und

viele interne Umorganisationen mitgestaltet. Auch auf internationaler Ebene hat

er das Amt bestens vertreten", würdigt Ruth Brand die Verdienste von Christoph

Unger. "Mit ihm geht ein Vizepräsident, der von den Beschäftigten und

Interessensvertretungen sehr geschätzt wurde. Denn Christoph Unger hat stets die

Menschen hinter den Beschäftigten und ihre Bedürfnisse gesehen. Das Statistische

Bundesamt verabschiedet sich von einem sehr beliebten Vizepräsidenten und

kompetenten Krisenmanager, der stets mit vollem Engagement unser Amt vertreten

hat. Wir haben ihm viel zu verdanken", so Brand weiter.



"Mit Alexandra Roder bekommt das Statistische Bundesamt eine Vizepräsidentin,

die ihre langjährigen Erfahrungen aus der Software-Branche und der Entwicklung

großer Unternehmen bereits gewinnbringend für unser Amt unter Beweis gestellt

hat", begrüßt Ruth Brand die neue Vizepräsidentin. "Im gesamten Haus wird sie

für ihre klare und offene Kommunikation, ihre innovativen Ideen und ihre

Verlässlichkeit sehr geschätzt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr."



Unger: "Herausragende Bedeutung der Statistik für demokratisches Gemeinwesen"



",Demokratie braucht Daten - Daten brauchen Demokratie' lautete unser Motto zum

75. Geburtstag des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr. Diese Worte

bringen die herausragende Bedeutung und den Beitrag der amtlichen Statistik für

unser demokratisches Gemeinwesen zur Geltung", sagt Christoph Unger im Rückblick

auf seine Zeit als Vizepräsident. "Ich bin froh, dankbar und ein bisschen stolz, Seite 2 ► Seite 1 von 2

"In den zurückliegenden dreieinhalb Jahren hat Christoph Unger sehr viel imStatistischen Bundesamt bewegt. Er hat das Amt mit seiner umfassenden Erfahrungim Krisenmanagement sicher durch die Corona-Pandemie gelotst, mit großemEngagement die Anstrengungen zur digitalen Transformation der Verwaltung undviele interne Umorganisationen mitgestaltet. Auch auf internationaler Ebene hater das Amt bestens vertreten", würdigt Ruth Brand die Verdienste von ChristophUnger. "Mit ihm geht ein Vizepräsident, der von den Beschäftigten undInteressensvertretungen sehr geschätzt wurde. Denn Christoph Unger hat stets dieMenschen hinter den Beschäftigten und ihre Bedürfnisse gesehen. Das StatistischeBundesamt verabschiedet sich von einem sehr beliebten Vizepräsidenten undkompetenten Krisenmanager, der stets mit vollem Engagement unser Amt vertretenhat. Wir haben ihm viel zu verdanken", so Brand weiter."Mit Alexandra Roder bekommt das Statistische Bundesamt eine Vizepräsidentin,die ihre langjährigen Erfahrungen aus der Software-Branche und der Entwicklunggroßer Unternehmen bereits gewinnbringend für unser Amt unter Beweis gestellthat", begrüßt Ruth Brand die neue Vizepräsidentin. "Im gesamten Haus wird siefür ihre klare und offene Kommunikation, ihre innovativen Ideen und ihreVerlässlichkeit sehr geschätzt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr."Unger: "Herausragende Bedeutung der Statistik für demokratisches Gemeinwesen"",Demokratie braucht Daten - Daten brauchen Demokratie' lautete unser Motto zum75. Geburtstag des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr. Diese Wortebringen die herausragende Bedeutung und den Beitrag der amtlichen Statistik fürunser demokratisches Gemeinwesen zur Geltung", sagt Christoph Unger im Rückblickauf seine Zeit als Vizepräsident. "Ich bin froh, dankbar und ein bisschen stolz,