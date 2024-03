Astronergy versorgt 125MW-PV-Projekte von Solartech in Polen mit Strom HANGZHOU, China, 22. März 2024 /PRNewswire/ - Kürzlich lieferte Astronergy in Zusammenarbeit mit Solartech, einem führenden Akteur auf dem polnischen EPC-Markt, hocheffiziente Modulprodukte zur Unterstützung von zwei PV-Farmprojekten in Augstynka …