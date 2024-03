Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Zwei von drei Banken und Sparkassen in Deutschland bemängeln,dass die Aufsicht keine klaren und verständlichen Vorgaben macht, wieESG-Risiken bei Firmenkundenkrediten berücksichtigt werden sollen. Die Folge:hohe Aufwände. 65 Prozent der Institute halten die Anforderungen zurBerücksichtigung von ESG-Risiken für zu hoch und darum nicht mehr für ökonomischangemessen. Zudem seien sie faktisch wirkungslos. Das ergibt die Neuauflage derStudie "Berücksichtigung von ESG-Kriterien im Kreditprozess für Firmenkunden"der PPI AG und der FH Münster.Banken und Sparkassen müssen ESG-Risiken einbeziehen, wenn sie darüberentscheiden, ob sie Kredite an Firmenkunden vergeben. Das schreiben dieMindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) der BaFin seit der 7.Novelle verbindlich vor. Die Institute haben gegenüber dem vergangenen Jahrerhebliche Fortschritte bei der Auswahl und Implementierung notwendiger Methodenerzielt. Ein Einfluss auf die Bepreisung oder Ablehnung einer Finanzierung lässtsich bisher allerdings nur bei wenigen Häusern erkennen. 71 Prozent derInstitute erklären, dass sich durch die von ihnen ergriffenen ESG-Maßnahmen amPricing für einen Kredit faktisch nichts verändert. 60 Prozent sagen dasselbeüber die Kreditvergabe an sich. Lediglich zwei Prozent der Institute berichtenüber eine spürbare Verschärfung der Vergaberichtlinien mit vermehrt negativenKreditentscheidungen."Es ist zu früh für eine endgültige Beurteilung des Verhältnisses von Nutzen undAufwand. Soziale (,S') und Governance-Risiken (,G') wurden mitunter bereits inder Vergangenheit im Rahmen der Bonitätsprüfung berücksichtigt", sagt Prof. Dr.Christian Tallau von der FH Münster, Co-Autor der Studie. "Zusätzlich beurteiltwerden vor allem eher langfristig wirkende Umweltrisiken (,E`), die sich überden typischen Zeitraum einer Kreditvergabe häufig noch nicht materialisieren."62 Prozent berücksichtigen ESG-Kriterien bei KreditentscheidungAktuell berücksichtigen nur 62 Prozent der Institute ESG-Kriterien bei derEntscheidung, ob sie einen Kredit vergeben wollen. "Inwiefern die Aufsicht dieNichtberücksichtigung - immerhin bei fast vier von zehn Banken und Sparkassen -als Verstoß gegen die MaRisk beanstanden wird, bleibt abzuwarten", sagt ThomasPaulat, Manager bei der PPI AG und Co-Autor der Studie. Immerhin planen fastalle der befragten Banken und Sparkassen, daran etwas zu ändern. Bei derKreditüberwachung haben 29 Prozent bereits Maßnahmen ergriffen, um ESG-Kriterienzu berücksichtigen. Weitere 64 Prozent haben das vor.Schlusslicht ist das Pricing. 36 Prozent der Institute planen wie bisher ein von