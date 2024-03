Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, 22. März 2024 (ots/PRNewswire) -



- DP World betreibt jetzt 100 Niederlassungen, die in den letzten acht Monaten

in einem kühnen Schritt eröffnet wurden, der das weltweite Speditionsangebot

erweitert hat, und es werden noch wesentlich mehr Niederlassungen folgen

- Mehr als 1.000 Arbeitsplätze und weitere neue Stellen geschaffen, da DP World

sein Speditionsangebot ausweitet

- Einzigartige Kombination aus Infrastruktureigentum und End-to-End-Services

bietet Kunden mehr Ausfallsicherheit und maßgeschneiderte Lösungen für ihre

Lieferketten



DP World hat das jüngste in einer Reihe von mehr als 100 Speditionsbüros auf der

ganzen Welt eingeweiht und damit eine bedeutende Erweiterung vorgenommen, die

darauf abzielt, Kunden bei der Navigation durch die Komplexität des globalen

Handels zu unterstützen.





Als Reaktion auf die zunehmenden Störungen des Welthandels durch denKlimawandel, geopolitische und makroökonomische Herausforderungen hat DP Worldeine mutige Initiative gestartet, um sein Engagement für seine Kunden zuverstärken.In den Büros sind bereits 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, die dem bereits 108.000Mitarbeiter zählenden Team von DP World hinzukommen. Es wird erwartet, dassdieses Team in den nächsten 12 Monaten erheblich wächst und dazu beiträgt, dassjedes Jahr mehr als 10 % des Welthandels bewegt werden.Angetrieben durch die weltweiten Handelsunterbrechungen setzen die Unternehmenjetzt auf dynamische Strategien, um ihre Lieferketten widerstandsfähiger zumachen, so die Studie von Economist Impact[1]. Das traditionelleAsset-Light-Speditionsmodell, bei dem die Fracht über Dritte befördert wird, hatsich als anfällig für Störungen an wichtigen Engpässen erwiesen und kann sichauf die Bestands- und Erfüllungsplanung von Unternehmen und ihren Kundenauswirken.Da die Unternehmen mehr Kontrolle über ihre Lieferketten anstreben, kommt dieExpansion von DP World zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die globaleLogistik- und Lieferkettenbranche. Durch die Ausweitung seinesSpeditionsangebots mit Schwerpunkt auf Luft- und Seefracht wird DP World seinen"Werkzeugkasten" an Dienstleistungen oder Fähigkeiten einsetzen, der sich ausHäfen, Terminals, Lagerhäusern, Lastwagen, Schienen- und Schifffahrtsdienstenzusammensetzt, um die Kontrolle und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, unterstütztdurch firmeneigene digitale Technologie, und gleichzeitig mit ergänzendenPartnern in der gesamten Lieferkette zusammenarbeiten, um die Effizienz zusteigern.Miami ist die jüngste Niederlassung, die ihre Pforten öffnet. DP World bautdamit sein umfassendes Netzwerk an hochwertigen Hafenanlagen und Fachwissen in