NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 110 auf 100 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der US-Sportartikel-Hersteller habe zwar etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings befinde sich der Konzern in einer Übergangsphase. Das Innovationsschwungrad habe sich verlangsamt, und die Unternehmensleitung habe die Notwendigkeit erkannt, die Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen. Viele Führungswechsel hätten stattgefunden, um die Geschwindigkeit beziehungsweise die Produktivität zu verbessern, aber es werde Zeit brauchen, bis sie Früchte tragen./la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 20:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 20:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,25 % und einem Kurs von 87,58EUR auf Tradegate (22. März 2024, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Randal Konik

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 110

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m