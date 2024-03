HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zeal Network von 43 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein optimistischer Ausblick des Glücksspiel-Anbieters markiere wohl den Beginn der nächsten Wachstumsphase, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das starke Umsatzziel sei eine positive Überraschung und zeuge von der Zuversicht des Managements, aus eigener Kraft mit selektiven Investitionen wachsen zu können. Die Maßnahmen machten Sinn./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 32,35EUR auf Tradegate (22. März 2024, 11:32 Uhr) gehandelt.