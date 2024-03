Kaisersesch (ots) - Ralf Willems ist Vorsorgeexperte und Gründer der Mein Bonus

Plus GmbH & Co. KG. Seit der Pandemie und den darauffolgenden Krisenzeiten

unterstützt er mit Zahnbonus plus Zahnärzte dabei, ihren Umsatz durch

Zahnprophylaxe, Zahnersatz und Zahnaufhellung deutlich zu steigern. Dabei setzt

er auf die Zahnbonus Plus-Methode, kurz ZBP, die in drei Schritten zu deutlich

mehr Gewinn führt. Wie Zahnärzte in nur 12 Monaten ihren Prophylaxeumsatz um bis

135.000 Euro pro Jahr steigern können, erfahren Sie hier.



Die letzten Jahre haben Zahnarztpraxen deutlich auf die Probe gestellt: Die

Budgetierung durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hatte massive

Umsatzeinbrüche in den Prophylaxemaßnahmen zufolge, während gleichzeitig der

Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden für Dauerstress und Überlastung sorgt.

Und die Lage bleibt aussichtslos - schließlich ist in den meisten Fällen nicht

das nötige Kapital vorhanden, um professionelle Unterstützung im Bereich der

Mitarbeitergewinnung in Anspruch zu nehmen. "Gleichzeitig sind die Patienten

deutlich preissensibler geworden, seitdem die Inflation ungebremst in die Höhe

schießt", berichtet Ralf Willems von Zahnbonus plus.







eine handfeste Strategie - und diese bieten wir mit Zahnbonus plus und unserer

ZBP-Methode", verrät der Experte. In nur drei Schritten gelingt es Zahnärzten

durch sie, ihren Umsatz nachhaltig und deutlich zu steigern. "Die Zahnärzte

selbst müssen dazu keinerlei Investition tätigen", berichtet Ralf Willems. "Als

Startkapital genügt lediglich der Wille, neue Wege zu gehen." Durch seine Arbeit

als Vorsorge- und Versicherungsexperte ist Ralf Willems bestens mit dem

Krankenversicherungssystem vertraut und weiß, wie Zahnärzte das Beste aus ihrer

Situation herausholen können. "Prophylaxemaßnahmen sind durch die ZBP-Methode

für den Patienten und die Praxis endlich wieder rentabel", versichert er.



Zahnbonus plus: Der Weg zur Beratung, Flatrate und unkomplizierten

Refinanzierung



Im ersten Schritt der ZBP-Methode steht die Aufklärung durch den Zahnarzt.

"Bevor etwaige Prophylaxemaßnahmen durchgeführt werden, muss der Patient erst

einmal ausführlich über seine Möglichkeiten informiert werden", erklärt Ralf

Willems. Er berät den Patienten im Bereich der Zahnprophylaxe, Zahnersatz und

Zahnaufhellung und informiert darüber, wie die Prozedur jeweils funktionieren

könnte.



Im zweiten Schritt geht es ans Herzstück der ZBP-Methode: Durch sie werden die

