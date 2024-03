Frankfurt am Main (ots) -



- Konzerngewinn von 1,56 Mrd. EUR über Vorjahreswert

- Gestärkte Risikotragfähigkeit - Kernkapitalquote auf 27,9% gestiegen

- KfW-Fördervolumen 2023 mit 111,3 Mrd. EUR weiter auf hohem Niveau -

Tochtergesellschaften KfW IPEX-Bank, DEG und KfW Capital mit Rekordvolumen

- Sehr gutes Betriebsergebnis durch gestiegenes Zinsniveau

- Positives Bewertungsergebnis aufgrund robuster Risikolage im Konzern

- Bilanzsumme mit 560,7 Mrd. EUR moderat gewachsen



Der KfW-Konzern hat trotz der Unsicherheiten im geopolitischen und

makroökonomischen Umfeld ein erfreuliches Konzernergebnis erzielt. Der

Konzerngewinn lag mit 1,56 Mrd. EUR leicht über dem Durchschnitt der letzten

fünf Jahre und deutlich über dem des Vorjahres. Er ist insbesondere auf ein

starkes operatives Ergebnis und ein positives Bewertungsergebnis zurückzuführen.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels: "Dieses Jahresergebnis zeigt, dasssich die KfW auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen sehr gut behauptetund ihre Ertragskraft bewahrt hat. Zugleich hat sie ihre Kapitalisierung undRisikotragfähigkeit weiter verbessert. Die KfW geht damit gestärkt in das Jahr2024. Dieses positive Ergebnis ist wichtig und notwendig, damit wir dieTransformation auch künftig wirkungsvoll unterstützen können."Gestärkte RisikotragfähigkeitDie aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalquoten lagen zum Jahresende 2023 mit einerGesamtkapitalquote sowie einer (harten) Kernkapitalquote von jeweils 27,9 %weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Sie sind im Jahresvergleich im Zuge dernachgelagerten Ergebnisanrechnung des zweiten Halbjahres 2022 und des erstenHalbjahres 2023 sowie des Rückgangs des Gesamtrisikobetrags deutlich angestiegen(31.12.2022: 25,2 % bzw. 25,0 %).Das Jahr 2023 war erneut ein sehr starkes Förderjahr mit einem Fördervolumenbzw. Neugeschäft von 111,3 Mrd. EUR (2022: 166,9 Mrd. EUR). Die inländischeFörderung normalisierte sich 2023 auf 77,1 Mrd. EUR (2022: 136,1 Mrd. EUR). DieUrsachen für diesen Rückgang sind stark rückläufige Volumina vonZuweisungsgeschäften für Energieunternehmen in Höhe von 11,5 Mrd. EUR (2022:54,2 Mrd. EUR) und deutlich niedrigere Zusagen der Bundesförderung füreffiziente Gebäude. Bei Letzteren führte der Wechsel von der Breitenförderungzur fokussierten Spitzenförderung mit anspruchsvollen Förderbedingungen zu einemRückgang auf 16,1 Mrd. EUR (2022: 37,4 Mrd. EUR).Die Zusagen von KfW Capital für Start-ups und junge, innovativeTechnologieunternehmen in Deutschland sind im Jahr 2023 erheblich um 69 % auf