Mit einem der größten Verträge, die jemals in der Branche abgeschlossen wurden, nämlich für das Advanced Clean Energy Storage Hub (ACES Delta) im Jahre 2022, liefert HydrogenPro ASA 2023 starke Ergebnisse. HydrogenPro hat im Jahr 2023 die Herstellung und Lieferung von 40 Elektrolyseuren im großen Maßstab abgeschlossen, und der anfängliche Auftragswert übersteigt 50 Millionen US-Dollar für den Lieferumfang von HydrogenPro. Das Advanced Clean Energy Storage Hub (ACES Delta) Projekt wird gemeinsam von der Chevron New Energies Company und Mitsubishi Power entwickelt. Es handelt sich um ein weltweit führendes Energieprojekt im Industrie- und Versorgungsbereich, das grünen Wasserstoff produzieren, speichern und liefern wird, um zur Dekarbonisierung der Region beizutragen.

Darüber hinaus berichtete HydrogenPro über Highlights wie die Industriepartnerschaft mit dem österreichischen Industriekonzern Andritz, der Elektrolyseure für das 100-MW-Projekt Salzgitter liefert. Außerdem hat das Unternehmen seine Produktionskapazität auf 500 MW erhöht und expandiert sowohl in den USA als auch in Europa mit Niederlassungen in Duisburg, Deutschland, und Minneapolis, USA.

Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPro, kommentiert: "Im Jahr 2022 haben wir die Gültigkeit unseres Wertversprechen für die grüne Wasserstoffindustrie bewiesen. Im Jahr 2023, dass wir in der Lage sind, qualitativ hochwertige Elektrolyseure zu produzieren und an diesen anspruchsvollen Markt zu liefern. Diese Steigerung der Ergebnisse stimmt uns zuversichtlich, weiterhin in der Lage zu sein, die essenziell wichtige Elektrolyseurtechnologie im großen Maßstab auf einem wachsenden und bedeutsamen Markt anzubieten."

