NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat BMW nach dem Ausblick auf das neue Jahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Angesichts des anstehenden Gegenwinds habe er nach den endgültigen Jahreszahlen seine Ergebnisschätzungen für 2024 und 2025 gesenkt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Autobauer kämpfe weiterhin um ein profitables Wachstum./gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 19:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 19:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 103,7EUR auf Tradegate (22. März 2024, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m