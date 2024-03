FRANKFURT (dpa-AFX) - In der verkürzten Handelswoche vor dem Osterfest dürften die jüngsten Rekorde am deutschen Aktienmarkt eher auf den Prüfstand gestellt werden. Zinssenkungshoffnungen gepaart mit einer nach wie vor robusten US-Wirtschaft hatten zuletzt die Indizes beiderseits des Atlantiks in bisher nicht gekannte Höhen getrieben. Auch in der deutschen Wirtschaft hellt sich die Stimmung auf, wie das jüngste Ifo-Geschäftsklima zeigte. Ifo-Chef Clemens Fuest sieht einen "Silberstreif am Horizont".

Der Dax notiert mittlerweile recht komfortabel über der Marke von 18 000 Punkten. In New York fehlt dem US-Leitindex Dow Jones Industrial nicht mehr viel bis zum Erreichen von 40 000 Punkten und in Japan schaffte es der Nikkei 225 sogar erstmals über 41 000 Punkte. Die US-Notenbank Fed rechnet 2024 mit einem deutlich höheren Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten. Dennoch stellt die Fed erste Zinssenkungen noch in diesem Jahr in Aussicht. Die Notenbanker hätten den Märkten ein ideales Szenario aus hohen Wachstumsraten und Zinssenkungen serviert - "was will man mehr?", schrieben die Experten von Index Radar.