Freiburg (ots) - Die Haufe Group wurde im Rahmen des bundesweiten Great Place to

Work®-Wettbewerbs "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024" für ihre

Unternehmenskultur sowie attraktive Arbeitsbedingungen prämiert.



Zum 23. Mal kürte das unabhängige Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place

to Work ® die 100 besten Arbeitgeber Deutschlands. Bei der Prämierungsgala am

21. März 2024 in Köln konnte sich die Haufe Group durch ihr besonderes

Engagement als Arbeitgeber gegenüber Mitbewerbern aus unterschiedlichsten

Branchen und Regionen durchsetzen. Innerhalb ihrer Größenklasse von 2.000 bis

5.000 Mitarbeitenden belegte die Haufe Group Platz 3.





Haufe Group gewinnt 2024 in gleich drei Kategorien"Nachdem wir erst vor Kurzem von Great Place to Work® zu den besten Arbeitgebernin Baden-Württemberg und der ITK-Branche prämiert wurden, ist die Auszeichnungals einer der 100 besten Arbeitgeber in Deutschland ein weiterer Erfolg füruns", so Birte Hackenjos, CEO der Haufe Group. "Wir sind überzeugt: Erst dieMenschen, unsere Mitarbeitenden, machen uns einzigartig und erfolgreich. Deshalbsetzen wir uns für einen Arbeitsplatz ein, an dem jede und jeder bestmöglichwirken kann. Die Auszeichnung macht dieses Engagement zusätzlich sichtbar."Mitarbeitendenfeedback als Kernstück der AuszeichnungDie Bewertung der Unternehmen innerhalb des Wettbewerbs basiert auf einemzweistufigen Verfahren: Zum einen werden Mitarbeitende in einer anonymenBefragung gebeten, Aspekte wie Teamgeist, Fairness, Wertschätzung oderIdentifikation mit dem Unternehmen zu bewerten. Zum anderen gibt das Managementim Rahmen eines umfangreichen Kultur-Audits Einblicke in ihre Konzepte zurGestaltung einer attraktiven Unternehmenskultur. Dieses Audit fließt zu 25Prozent in die Gesamtbewertung ein, während das Mitarbeitendenfeedback mit 75Prozent der deutlich stärkere Einflussfaktor ist."Im Zuge dieser Befragung haben 95 Prozent unserer teilnehmenden Kolleginnen undKollegen die Haufe Group als sehr guten Arbeitsplatz bewertet", fasst BirteHackenjos zusammen. "Das ist im Teilnehmervergleich eine sehr hohe Bewertung,die uns in unserer strategischen Ausrichtung als Arbeitgeber bestärkt. Mit derTeilnahme am Wettbewerb haben wir eine wertvolle Datenbasis an Feedbacks undImpulsen geschaffen, die wir nun nutzen, um uns kontinuierlichweiterzuentwickeln - als Arbeitgeber, aber auch als zukunftsorientiertesUnternehmen."Über die Haufe Group SEDie Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- undArbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content undLearning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichenGestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einemumfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starkenProduktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie oder smartsteuer finden dieServices der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in mittelständischenBetrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die HaufeGroup beschäftigt rund 2.650 Mitarbeitende an 12 Standorten und konnte dasGeschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatz von 510 Millionen Euro abschließen.Pressekontakt:Haufe Group SECorporate CommunicationsSilke MollingE-Mail: mailto:presse@haufe-lexware.comTelefon: +49 761 898-3912http://www.haufegroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/106930/5741583OTS: Haufe Group