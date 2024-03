Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zwickau (ots) - Die Lage in Handwerk, Industrie und Ingenieurwesen ist kritisch:Trotz exzellenter Benefits erhalten viele Firmen kaum qualifizierte Bewerbungen.Robert Eckhold und Dr. Ralf Friedrich wollen das ändern und haben dafür die HMdigiRECRUIT GmbH gegründet. Diese baut auf einer bewährten Methode auf, umHandwerks- und Industriebetriebe und Ingenieurbüros in nur zehn Wochen zu mehrSichtbarkeit, effizienteren Prozessen und einem stetigen Strom neuer Bewerber-und Kundenanfragen zu verhelfen. Im Folgenden stellt Robert Eckhold die HMdigiRECRUIT GmbH, ihre Methoden und seine eigene Vision näher vor.Der Fachkräftemangel ist in sämtlichen Wirtschaftszweigen zu spüren. Umfragenzufolge klagt die Mehrheit aller Firmen darüber, keine passenden Mitarbeiter fürfreie Stellen zu finden. Besonders schwer trifft es jedoch das Handwerk, dieIndustrie und das Ingenieurwesen: Allein in ersterem Feld blieben im Jahr 2022einer Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung zufolge rund 130.000Stellen unbesetzt. Das Problem ist jedoch nicht ausschließlich ein systemisches."Einige Unternehmen haben es disproportional schwerer als andere, qualifizierteFachkräfte zu finden - und das ist kein Zufall. Setzt ein Unternehmen zumBeispiel auf veraltete Methoden, um Personal zu finden, wird es damit keinegroßen Erfolge verzeichnen", erklärt Robert Eckhold, Gründer der HM digiRECRUITGmbH."Wer das Recruiting nicht dem Zufall überlässt, sondern selbst Hand anlegt undmit der richtigen Strategie in die Sichtbarkeit geht, kann sich trotz desscheinbaren Fachkräftemangels gegen die Konkurrenz am Arbeitsmarkt behaupten undsein Potenzial für Innovation und Wachstum sichern", so der Experte weiter.Zusammen mit Dr. Ralf Friedrich hat er ein Konzept für die Mitarbeiterakquiseentwickelt, das es seinem Unternehmen seit mehreren Jahren ermöglicht, denFolgen der Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt effektiv entgegenzuwirken. DieLektionen, die Robert Eckhold und Dr. Ralf Friedrich dabei gelernt haben, gebensie seit 2023 als Geschäftsführer der HM digiRECRUIT GmbH an Handwerksbetriebe,Industrieunternehmen und Ingenieurbüros weiter.Robert Eckhold: Wir bieten erprobte Lösungen - von Unternehmern für Unternehmer!"Die Geschichte von HM digiRECRUIT ist gleichzeitig die Geschichte der HofmannMetall GmbH", erklärt Robert Eckhold. Letztere nahm ihre Anfänge im Jahr 1991als Entsorgungsbetrieb für Metallschrott und wurde 2016 von Robert Eckhold undseinem Vater übernommen, die sofort damit begannen, das Wachstum des