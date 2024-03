Die Vereinbarung zwischen Atlas Renewable Energy und COPEC über dessen Energievermarkter EMOAC sieht die Speicherung von Energie vor, um etwa 3,6 TWh an nachhaltiger Energie zu Spitzenbedarfszeiten über einen Zeitraum von 15 Jahren in das Netz einzuspeisen.

SANTIAGO, Chile, 22. März 2024 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy, ein international führendes Unternehmen im Bereich der sauberen Energieerzeugung, setzt einen neuen Meilenstein in Chile, nachdem es einen Stromabnahmevertrag (PPA) für die Nutzung eines Batteriespeichersystems mit dem chilenischen Unternehmen COPEC über dessen Energievermarkter EMOAC für 15 Jahre unterzeichnet hat.

BESS del Desierto wird mit einer installierten Leistung von 200 MW und vier Stunden sowie einer Speicherkapazität von 800 MWh eines der größten Energiespeicherprojekte in Chile und Lateinamerika sein. Das Projekt ermöglicht die Speicherung von Energie während des Tages und die Wiedereinspeisung in das Netz bei hoher Nachfrage. Das Batteriesystem wird neben dem Solarkraftwerk Sol del Desierto von Atlas installiert, das sich in der Gemeinde Maria Elena in der Region Antofagasta befindet.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird BESS del Desierto jährlich rund 280 GWh in das Netz einspeisen, wodurch die Einschränkung der tagsüber aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten Solarenergie verringert und die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in der Region und im Land erhöht wird. Das Projekt wird eine Speicherkapazität haben, die mit der von 2.500 Elektrobussen im öffentlichen Nahverkehr vergleichbar ist, was einer Fahrleistung von 500.000 km für diese Busse entspricht.

Die BESS del Desierto wird als eigenständige Batterie eingesetzt. Das bedeutet, dass es sich um eine unabhängige und autonome Lösung zur Speicherung von elektrischer Energie handelt, die eine Akkumulation der in Zeiten eines größeren Energieangebots erzeugten Energie ermöglicht und so zu einer effizienten, kontinuierlichen und zuverlässigen Versorgung beiträgt.

„Dieses Geschäft markiert unsere Expansion in die Batteriespeichertechnologie und etabliert Atlas als einen der ersten Anbieter in Lateinamerika. Sie zeigt unser Engagement für innovative Energielösungen und stärkt unsere Position als führender Anbieter nachhaltiger Technologien für die Energiewende in der Region. Das Projekt BESS del Desierto ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, die Energiezuverlässigkeit in der Region durch die fortschrittliche Nutzung von Solarressourcen zu verbessern und unseren Kunden maßgeschneiderte Energielösungen anzubieten", sagte Carlos Barrera, Geschäftsführer von Atlas Renewable Energy.