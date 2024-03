Monsha'at nahm neben 18 innovativen saudischen Marken aus einem breiten Querschnitt von Branchen und Sektoren an der internationalen Ausstellung teil, um das Wachstum und die Vielfalt der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) des Königreichs zu präsentieren und auf deren Bemühungen zur Umgestaltung der saudischen Wirtschaft aufzubauen.

PARIS, 22. März 2024 /PRNewswire/ -- Monsha'at, die Generalbehörde für kleine und mittlere Unternehmen des Königreichs Saudi-Arabien, bekräftigte ihr Engagement für die Förderung des saudischen Unternehmertums und nahm an der Ausgabe 2024 der Franchise Expo Paris teil: der führenden Veranstaltung für Franchise-Unternehmer.

Die Expo, die vom 16. bis 18. März an der Porte de Versailles in Paris stattfand, bot Monsha'at eine zeitgemäße Plattform, um seine Delegation von 18 Marken ins rechte Licht zu rücken und jedem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sein Profil zu schärfen, Möglichkeiten für Netzwerke und Partnerschaften zu erkunden und international zu expandieren.

Zu diesen Marken gehören Dkhoon, AbdulGhani, Dr's Lounge, Mantorose, Key Café und Yelo. Zu ihnen gesellten sich 3days, Al Dakheel Oud, Barn's, Bazil, das i-be Zentrum für Innovation und Unternehmertum, Delta Medical Laboratories und Blueage. Zur Monsha'at-Delegation gehörten auch Unternehmen wie Mamola, Saadeddin Pastry, Richy, Munch Bakery und Kleen.

Sami Al Hussaini, Gouverneur von Monsha'at, sagte: "Die Franchise Expo Paris 2024 war für uns die perfekte Plattform, um die Fortschritte, die wir als Investitionsstandort gemacht haben, zu präsentieren. Wir begrüßten die Besucher und Teilnehmer in unserem eigenen Pavillon, wo sie einen Einblick in unsere laufende Arbeit und unsere Initiativen erhielten. Dadurch konnten wir den Erfindungsreichtum von 18 führenden saudischen Marken ins Rampenlicht rücken und sie mit einem breiteren Netz internationaler Partner in Verbindung bringen."

Er fügte hinzu: "Die Teilnahme an der Expo steht in vollem Einklang mit unserer Strategie des internationalen Engagements und folgt auf unsere Teilnahme an einer Reihe von globalen Veranstaltungen und Zusammenkünften. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen, Franchisenehmern und Franchisegebern aus Frankreich und der ganzen Welt, wobei diese globale Perspektive und das Engagement für eine effektive partnerschaftliche Zusammenarbeit der Schlüssel zur Erschließung des wirtschaftlichen Potenzials des Königreichs sind.

Organisiert von Infopro Digital - unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft, Finanzen und industrielle und digitale Souveränität - zieht die Franchise Expo Paris jedes Jahr über 30.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt an.

Die Messe wurde ins Leben gerufen, um Marken, Investoren, Franchisenehmer und Franchisegeber unter einem Dach zusammenzubringen, um Kontakte zu knüpfen, Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden und die Zukunft des globalen Franchise-Ökosystems zu diskutieren.

Durch die Präsentation verschiedener Branchen auf einer führenden globalen Plattform hat Monsha'at nicht nur das Wachstum und das Potenzial des KMU-Sektors des Königreichs hervorgehoben, sondern auch seine Bemühungen mit der saudischen Vision 2030 in Einklang gebracht. Dieses strategische Engagement erleichterte die internationale Vernetzung und unterstrich die Rolle des Königreichs als dynamisches Investitionsziel und seine Bemühungen um die Förderung eines unterstützenden Ökosystems für Franchise-Unternehmen, wie die Einrichtung des Franchise-Zentrums von Monsha'at zeigt.

Im Einklang mit der Vision 2030 erweitert Monsha'at mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung seine laufende Arbeit, um KMU und Marken zu befähigen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Wie im Quartalsbericht von Monsha'at für das vierte Quartal 2023 hervorgehoben wird, stieg die Zahl der KMU in Saudi-Arabien im vierten Quartal 2023 um beeindruckende 3,1 % auf mehr als 1,3 Millionen.

