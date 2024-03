MEMPHIS (dpa-AFX) - Der Logistik-Konzern Fedex kommt mit dem Umbau seines Geschäfts voran. Das Unternehmen sei in einem weiterhin schwierigen Umfeld profitabler geworden und habe von seinem Umbauplan profitiert, sagte Fedex-Chef Raj Subramaniam bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal am Donnerstagabend im Memphis. Der Konzern steigerte seinen operativen Gewinn überraschend stark und will weitere fünf Milliarden US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an.

Die Fedex-Aktie stieg am Freitag kurz nach dem Handelsstart um 7,5 Prozent. 2024 steht damit ein Plus von 12,6 Prozent auf dem Zettel. Für das Papier des US-Konkurrenten UPS ging es um gut ein Prozent nach oben. Die Aktie der deutschen Rivalin DHL Group gewann in Frankfurt knapp drei Prozent