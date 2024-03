Hamburg (ots) - Promovierte und praxiserfahrene Informatiker:innen für neue

Professur in Spezialbereich eingeworben - Auswahlgremium startet jetzt



Die Kontrast Personalberatung GmbH

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-forschung-bildung/) wurde zu Beginn

des Jahres mit der Personalsuche für eine neue Schwerpunktprofessur im Bereich

Angewandte Informatik betraut. Das Bewerberfeld war für diesen speziellen und

zukunftsweisenden Fachbereich zunächst nicht stark genug und das Auswahlgremium

holte sich bei den Hamburger Headhuntern Unterstützung für die Rekrutierung

weiterer Kandidat:innen.





Top Kandidat:innen durch hartnäckige DirektanspracheDie Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Headhunting Agentur für Forschung,Bildung und Lehre (https://www.kontrast-gmbh.de/de/forschung-bildung-lehre/) hatsich für die Fachhochschule gelohnt: Durch hartnäckiges Active Sourcing undeffektive Direktansprache konnte das festangestellte Team mehrere passendeKandidat:innen einwerben, die sowohl eine Promotion als auch Praxiserfahrung inder Informatik mitbringen. Das Auswahlgremium kann auf dieser Basis nun in dasAuswahlverfahren starten.Headhunter mit hohem Anspruch an eigene ArbeitDie für die Stelle gewonnenen Informatiker:innen sind dabei alle top für dieVakanz geeignet und erfüllen alle Voraussetzungen der Ausschreibung. Dass dieKunden der Kontrast Personalberatung GmbH ausschließlich mit geeignetenBewerber:innen in Kontakt kommen, stellen die Headhunter durch einenZielpersonensteckbrief und detaillierten Check der Kandidat:innen sicher. Dabeibleiben die Personalberater:innen stetig mit dem Auftraggeber im Austausch, umauf Beobachtungen und Herausforderungen bei der Personalsuche reagieren zukönnen.Neue Mandate - Kandidatengewinnung ProfessurenDieser eigene Anspruch der Personalberater:innen gilt auch für die laufendenExecutive Searches für Professuren. Aktuell rekrutieren die Headhunter für dieHochschule Kiel für die Professur nachhaltige Materialien und smarteDigitalisierung(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/professur-stellenangebote/30275/) sowiefür eine School of Health in Bayern eine Professur für Hebammenwissenschaften (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/professur-stellenangebote-hebammenwissenschaft/30274/) .Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail mailto:oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/5741755OTS: Kontrast Personalberatung GmbH