Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point Software

(https://www.checkpoint.com/) gibt die Zusammenarbeit mit NVIDIA zur

verbesserten Absicherung von KI-Cloud-Infrastrukturen bekannt. Durch die

Integration mit NVIDIA DPUs wird die neue Sicherheitslösung AI Cloud Protect

dabei helfen, Bedrohungen sowohl auf Netzwerk- als auf Host-Ebene zu verhindern.



Die Verbreitung von KI hat zu einer Revolution der Effizienz und Innovation

geführt. Dieses Wachstum schafft jedoch auch zusätzliche Angriffsvektoren, die

speziell auf KI abzielen. Dazu gehören Taktiken wie Backdooring von KI-Modellen,

um die Informationsausgabe zu manipulieren und unbefugten Zugriff auf die

Umgebung zu erlangen. Hinzu kommt Datenklau, um geistiges Eigentum offenzulegen,

sowie Denial-of-Service, um die Leistung und Kapazität zu verringern. Es besteht

ein entscheidender Bedarf an einem überarbeiteten Sicherheitsansatz, um nicht

nur Daten zu schützen, sondern auch die KI-Modelle selbst.





Entwickelt mit der NVIDIA BlueField 3 DPU, die eine neue Klasse vonKI-Cloud-Rechenzentren antreibt, und dem NVIDIA DOCA Software-Framework, ist AICloud Protect so konzipiert, dass es sich nahtlos in NVIDIAs KI-Ökosystemeintegrieren lässt. Es bietet:- Robuste Verteidigung gegen KI-spezifische Bedrohungen: Ermöglicht Unternehmeneinen effizienten Schutz gegen Modellinversion, Modelldiebstahl und andereAngriffsvektoren mit höchster Effizienz.- Skalierbare, nahtlose Integration: Ermöglicht eine einfache Bereitstellung inverschiedenen KI-Umgebungen und stellt sicher, dass die Sicherheitsmaßnahmenmit den Anforderungen des Unternehmens wachsen.- Optimierte Leistung ohne Kompromisse: Sorgt dafür, dass der KI-Betriebungehindert weiterläuft, wobei die Sicherheitsprozesse diskret ablaufen unddie technologische Infrastruktur von NVIDIA genutzt wird, ohne die KI-Leistungzu beeinträchtigen.Check Point wird KI-bezogene Herausforderungen mit NVIDIA durch die Integrationvon Sicherheitserkenntnissen auf Netzwerk- und Host-Ebene angehen undKI-Infrastrukturen schützt. Dieser integrierte Ansatz trägt dazu bei, dass einSicherheitssystem die Netzwerkaktivitäten und Prozesse auf Host-Ebene kennt, wasfür die Sicherung der Zukunft der KI entscheidend ist.